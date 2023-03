Gelato D’Essai da Geppy Sferra, se siete alla ricerca di un locale particolare dove trascorrere una piacevole serata dovete assolutamente fare tappa al ristorante di Gelato aperto a Roma, in zona Centocelle. Qui potrete gustare il gelato in un modo diverso… intrigante! Ecco l’originale menu a base di gelato

Domenica 2 Aprile 2023 riapre il Gelato Bistrò, primo e unico locale dove si mangia col gelato in ogni piatto! Per l’occasione il menù include un piatto, il Carciofo al forno col gelato alla liquirizia, scelto dalla Dott.ssa Ilaria Messuti, presente in sala.

Il menu di questa domenica prevede: Bruschetta con sorbetto al pomodoro e origano; Pizza mortadella grigliata e aceto balsamico con gelato al pistacchio di Stigliano o Carciofo al forno, crema di sedano rapa, gel al limone con gelato alla liquirizia; Misticanza, pancia di maiale e toma con sorbetto al mandarino tardivo di Ciaculli oppure Tataki di tonno e salsa teriyaki con gelato al sesamo; e gran finale con una dolcezze della casa (Una specialità a scelta della produzione Gelato d’essai).

Geppy Sferra Bistrot

Come è nata l’idea di un menù a base di gelato?

L’idea a Geppy Sferra gli frullava in testa già da un po’. L’occasione l’ha colta qualche anno fa (nel 2019) con il rinnovo dei locali della gelateria Strawberry Fields. E metterla in pratica si è rivelata un esperimento ben riuscito. E’ nato così quello che oggi si chiama il Gelato Bistrò, il primo ristorante di gelato a Roma. Un locale in cui non solo dolce e salato si incontrano ma creano una combinazione vincente che incuriosisce e solletica il palato.

Leggi anche Colomba Pasquale a Roma, ecco dove comprare le migliori colombe artigianali Migliori Colombe di Pasqua 2023 a Roma, ecco dove comprare le più buone

Gelato D’Essai da Geppy Sferra: il primo ristorante di gelato a Roma

La sfida è originale e audace: servire prelibatezze gastronomiche accompagnandole con dell’ottimo gelato artigianale. O meglio: il gelato stesso è parte del piatto, valore aggiunto a una pietanza già di per sé gustosa e preparata con ingredienti freschi e di alta qualità.

LEGGI ANCHE: — Gelato gratis a Roma, l’appuntamento da non perdere questo weekend

Un locale insolito in cui è il gusto a vincere su tutto: sapori di mare, dell’orto o d’allevamento arricchiti da quel tocco fresco e morbido di un gelato o di un sorbetto che vanno oltre la semplice sperimentazione culinaria. Non solo coni e coppette, insomma: il gelato qui si gusta nel piatto con carni, verdure o pesce.

Ristorante e gelateria: una cosa sola

In questo locale alla periferia est della Capitale, avviene un incontro insolito, quello dell’alta ristorazione con l’arte del freddo dolce cremoso, frutto di un’idea brillante basata su anni di esperienza. E anche su una felice e indovinata intuizione di Geppy Sferra.

“Il mio desiderio – ha dichiarato Geppy Sferra – è di ricercare una confluenza tra gastronomia e gelateria senza snaturare affatto il gelato, ma anzi approfittando proprio delle sue particolari qualità e mettendole a frutto in preparazioni che, sposando i metodi e i gusti della tradizione culinaria, ci fanno scoprire qualcosa del gelato che finora non sapevamo”.

Inoltre, da Gelato Bistrò, che ci si adoperi davanti ai fornelli o davanti a un banco frigo, ciò che non manca mai è la passione: l’unico ingrediente che sta bene in qualsiasi piatto.

Un menu che invita all’assaggio

Dare un’occhiata al menu del ristorante di gelato è come fare un salto nel Paese delle Meraviglie: come una curiosa Alice, il fortunato avventore troverà di che soddisfare il suo palato. La parola d’ordine è innovazione, ma non mancano i richiami alla cucina tradizionale.

Se tutte le pietanze appaiono invitanti, ce ne sono alcune che incuriosiscono particolarmente per gli sfiziosi abbinamenti. Come la coda alla vaccinara col gelato al pinolo, il Carciofo alla romana col gelato alla liquirizia, il Cous cous di pesce col sorbetto al chinotto, il Gulasch di manzo col sorbetto di mirtillo e rosa canina, lo Sgombro al sesamo col gelato al caffè…

E che dire ancora del pollo al curry con gelato al cocco o del Risotto cacio e pepe col sorbetto di pera e cannella, Pizza e mortadella con gelato al pistacchio, e ancora della Vellutata di zucca con guanciale croccante e gelato alla castagna?

E allora perchè non provare subito, con la proposta per questa domenica 2 Aprile?

GELATO BISTRO’

Domenica 2 aprile 2023

Via Tor de Schiavi, 295

Ore 12.15 / Ore 13.45

Antipasto

– Bruschetta con sorbetto al pomodoro e origano

Primo (un piatto a scelta)

– Pizza, mortadella grigliata e aceto balsamico con gelato al pistacchio di Stigliano

– Carciofo al forno, crema di sedano rapa, gel al limone con gelato alla liquirizia

Secondo (un piatto a scelta)

– Misticanza, pancia di maiale e toma con sorbetto al mandarino tardivo di Ciaculli

– Tataki di tonno e salsa teriyaki con gelato al sesamo

Gran finale

– Dolcezze della casa (Una specialità a scelta della produzione Gelato d’essai)



COSTO: € 35 (acqua di Nepi inclusa, vino e altre bevande escluse)

Selezione di vini laziali della Cantina «Artico»

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

telefono 338.1404295

whatsapp 379.2450400

Per tutti i dettagli rimandiamo al sito ufficiale >>

(Foto: UfficioStampaGelatoD’Essai)