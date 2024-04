FutuRome immagina una capitale post-apocalittica con l’aiuto dell’intelligenza artificiale: creativi fatevi sotto, fino al 15 maggio

Roma città eterna, città ideale e città che guarda al futuro con un passato leggendario è la protagonista della call for artist completamente gratuita “FutuRome”, che si concluderà il prossimo 15 maggio e le cui opere selezionate parteciperanno ad una mostra presso il Teatro India, all’interno della XI Edizione di Dominio Pubblico – Youth Fest.

I cittadini della Capitale sono chiamati ad immaginare una Roma post apocalittica visualizzando scenari futuribili, così realistica da sembrare vera ma sempre con il tocco onirico dell’Intelligenza Artificiale Generativa.

FutuRome, sfida lanciata ai giovani creativi per generare il futuro della capitale

A promuovere la challenge visuale che prevede per il vincitore anche un premio in denaro c’è Sprixar, azienda che crede nella fusione fra i processi creativi tradizionali e le più avanzate soluzioni digitali, e che grazie al network costruito con i propri partner, ha potuto istituire una giuria composta sia da esperti del settore tecnologico e delle IA ma anche da artisti, fotografi ed esperti del settore audiovisivo.

Gli artisti dovranno presentare un set di 5 immagini riguardanti scenari futuri per la città (qui altre info), con uno sguardo particolare alle sue periferie, considerando Roma come una città post-apocalittica ed esplorando i contrasti della metropoli. Le immagini dovranno essere coese, avere uno stile realistico, e realizzate con l’utilizzo esclusivo di strumenti AI generativi accompagnate una breve descrizione del flusso di lavoro e delle tecniche utilizzate.

FutuRome rappresenta un’opportunità per chi sta muovendo i primi passi nel settore dell’arte digitale, e dà la possibilità agli artisti di mettere in mostra il proprio operato con una rassegna presso il Teatro India durante le settimane di svolgimento dello “Youth Fest”, il festival multidisciplinare prodotto da Dominio Pubblico in programma dal 25 giugno al 14 luglio 2024.

Info Call: https://www.sprixar.it/callforartists

Per altre informazioni: info@sprixar.com

Per invio del materiale: callforartists@sprixar.com



Immagini create da AI SprixarAS_FutuRome via Ufficio Stampa