Il festival multidisciplinare sulla creatività delle nuove generazioni si svolgerà nell’estate 2024, negli spazi del Teatro India

Da lunedì 20 novembre si apre il bando per Dominio Pubblico Youth Fest, il festival multidisciplinare di Dominio Pubblico che punta ad esaltare la creatività delle nuove generazioni: per la sua sua XI edizione la DAP – Direzione Artistica Partecipata si rivolge ad artistə Under 25 e chiede loro una boccata d’aria fresca, un New Breathe.

Sette le sezioni previste: Teatro; Arti performative (urbane/site o people specific/circensi); Danza; Musica dal vivo; Arti Visive; Cinema; Arti Digitali.

Nell’estate 2024 andranno in scena al Teatro India di Roma oltre 30 eventi con cui la nuova generazione di artistə ci lascerà senza fiato. Dopo un festival #Oltreverso e un’edizione #SenzaTitolo è ora il momento di una nuova era: emergi e ispiraci.

Dominio Pubblico, cos’è

Dominio Pubblico nasce nel 2013 dall’incontro delle direzioni artistiche di Teatro Argot Studio e Teatro dell’Orologio di Roma. Viene riconosciuto nel 2015 come una delle 20 realtà meritevoli nel capitolo promozione/formazione del pubblico dal MiC – Ministero della Cultura, che, insieme alla Regione Lazio e al Comune di Roma, sostienela nuova call.

E’ un progetto di formazione del pubblico: Dominio Pubblico si rivolge a ragazzə che vogliano sperimentarsi in un percorso da spettatorə attivə finalizzato alla produzione, promozione e organizzazione del festival. Ogni anno prendono parte alle attività oltre 250 giovani tra i 16 e i 25 anni, fruendo di varie offerte formative. Alcunə di loro ogni anno compongono la DAP che avrà il compito di scegliere lə artistə del festival, selezionati tramite public call. La DAP del Festival di Dominio Pubblico valuterà le proposte insieme a degli esperti del settore scelti per ogni sezione.

Sotto la direzione di Tiziano Panici, oggi, Dominio Pubblico può contare su una comunità di oltre un migliaio di ragazzə e artistə che si rinnova ogni anno dando nuova linfa al progetto.

Dominio Pubblico – Youth Fest, collaborazioni e sostenitori

Il Festival si terrà negli spazi del Teatro India grazie alla storica collaborazione con la Fondazione Teatro di Roma. A sostenere il festival sono inoltre il Teatro Argot Studi, il centro giovani e circolo Arci Zalib, che ospita la DAP e contribuisce alla realizzazione del festival e Per un Teatro Necessario e La Città Ideale, principali canali di diffusione del bando rispettivamente nell’Università La Sapienza di Roma e nella periferia cittadina.

Dominio Pubblico è un progetto che si fonda sulla collaborazione e sulla condivisione di buone pratiche. Per questo motivo ogni anno si estende il network delle realtà con cui collabora, stringendo accordi con importanti partner nazionali e internazionali.

Importante novità di questa edizione sono una serie di collaborazioni con ambasciate e istituti di cultura in Europa e negli Stati Uniti. Tra questi l’interazione della DAP con lo Youth Council dell’Ambasciata U.S.A.; la rinnovata partnership con In Scena! Festival NY, l’Ambasciata Lituana e il Lithuanian Culture Institute, promotori del bando nel loro territorio nazionale e l’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, il quale offrirà in premio ad un giovane artista/collettivouna residenza di un mese per sviluppare un nuovo progetto. Il premio verrà assegnato dal neo direttore Antonio Calbi nella giornata conclusiva del festival.

Importante menzionare Risonanze Network, una rete di oltre 20 partner diffusi su tutto il territorio nazionale che sostiene e promuove nuove generazioni di pubblici e artistə U30 e attraverso cui Dominio Pubblico permette la mobilità degli artisti selezionati su tutto il territorio italiano.

L’avviso pubblico del bando e l’application form sono disponibili sul sito: www.dominiopubblicoteatro.it.