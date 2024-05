Coldplay a Roma 2024: scatta la ricerca dei codici per gli Infinity Ticket. Cosa sta succedendo sui social?

Con l’annuncio dei concerti dei Coldplay a Roma nel 2024, l’entusiasmo dei fan ha raggiunto vette sempre più alte. L’attesa per il Music Of The Spheres World Tour è però accompagnata da un’opportunità unica: gli Infinity Ticket. Questi biglietti, concepiti dalla band inglese per rendere i loro spettacoli accessibili a un pubblico più ampio, stanno generando un vero e proprio fermento tra i fan di tutta Italia, desiderosi di vedere Chris Martin e compagni esibirsi sul palco della capitale. Tra sorteggi e attese, la ricerca dei fortunati possessori di codici sui social è diventata un vero e proprio fenomeno virale. Si sta infatti scatenando una vera e propria ricerca spasmodica degli Infinity Ticket. Non ci resta che andare a scoprire cosa sta succedendo.

Coldplay Roma 2024: ricerca spasmodica degli Infinity Ticket

Il fervore dei fan dei Coldplay ha raggiunto l’apice con l’annuncio dell’arrivo dei codici dei tanto ambiti Infinity Ticket per il Music Of The Spheres World Tour. La band inglese ha voluto rendere il loro tour accessibile a tutti i fan e per le date di Roma è partita la spasmodica ricerca (le quattro date dell’Olimpico sono fissate per il 12, 13, 15 e 16 luglio 2024).

Gli Infinity Ticket sono diventati l’oggetto del desiderio di molti fan, un’opportunità imperdibile per vivere l’esperienza live dei Coldplay a un prezzo accessibile (20 euro). Ma l’accesso a questi biglietti non è semplice. I fan hanno dovuto registrarsi sul sito ufficiale dei Coldplay e sperare nella sorte, nella speranza di essere tra i fortunati estratti.

A quanto emerge, sembra che i fan sorteggiati abbiano già ricevuto le fatidiche email contenenti il codice e il link per gli Infinity Ticket. Ma per altri, l’attesa si sta trasformando in un’ansia crescente. La ricerca febbrile dei codici sui social è diventata la nuova caccia al tesoro di gran parte della fanbase del gruppo.

Su X, si assiste a una vera e propria frenesia. I tweet si susseguono incessanti, con persone che chiedono disperatamente i codici, nella speranza di ottenerne uno da qualche altro fortunato vincitore. È una corsa contro il tempo, con gli appassionati che si scambiano messaggi e si sostengono a vicenda nella speranza di garantirsi un posto in questo evento epico.

Coldplay, come capire la visibilità del posto acquistato?

Per coloro che desiderano avere un’idea chiara della visibilità offerta dal biglietto acquistato per i concerti dei Coldplay a Roma (sia come Infinity Ticket che in maniera tradizionale), c’è una pratica soluzione: esaminare attentamente il tagliando.

Solitamente, sul biglietto è indicato il settore in cui si trova il posto, fornendo un’indicazione generale della posizione all’interno dello stadio. Tuttavia, per avere una visione più precisa e dettagliata, molti siti web offrono mappe interattive dello Stadio Olimpico che consentono ai fan di visualizzare esattamente la loro posizione rispetto al palco.

Photo Credits: Kikapress