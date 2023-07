Il quartiere Eur di Roma ospita la quinta edizione dell’ePrix, saranno due le tappe romane della competizione.

Il quartiere Eur di Roma ospita la quinta edizione dell’ePrix, Formula E, saranno due le tappe romane della competizione.

LEGGI ANCHE – Acquario di Roma, manca poco all’apertura: ecco quando si potrà visitare

Formula E, la competizione

La Formula E è una competizione automobilistica ideata dalla FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile) con l’intento di promuovere la mobilità elettrica. Partecipano, infatti, solamente automobili monoposto spinte da motori elettrici.

Già dal campionato 2020 la Formula E ha ottenuto lo status di Campionato del mondo FIA, essendo la competizione composta da diverse tappe disseminate in tutto il mondo.

La squadra campione in carica, dopo la vittoria nel 2022, è quella della Mercedes-Benz, la Mercedes-Benz EQ Formula E Team. L’ultimo pilota ad aver vinto la competizione è proprio un tedesco, Stoffel Vandoorne.

Le tappe di Roma, il programma

L’edizione di quest’anno passa anche dalla nostra capitale, che si appresta a preparare il necessario per il corretto svolgimento della competizione.

Si parla in particolare del circuito dell’Eur, che si snoda tra il Colosseo Quadrato, il Palazzo dei Congressi, la “Nuvola” e l’obelisco Marconi. Per tutti gli appassionati, si possono trovare biglietti prato a partire da 5.50 € fino a pacchetti esclusivi come la Premium Experience a 132 euro al giorno.

Le qualificazioni il 15 e 16 luglio avranno inizio alle ore 10:40, con la griglia di partenza alle ore 14:30. La gara vera e propria avrà la durata di un’ora e inizierà alle 15. Per l’evento, la viabilità a Roma subirà dei cambiamenti. Dal 13 al 17 luglio l’”anello verde” è chiuso al traffico da viale del Pattinaggio a viale Asia, mentre via Cristoforo Colombo è chiusa nel tratto dell’Eur tra via Laurentina e viale America. Saranno comunque disponibili dei percorsi alternativi.