Roma racchiude una bellezza in ogni angolo della città, sia per la sua cultura che per la sua storia e tradizione. Inoltre, la Capitale è ricca di fontane come Fontana di Trevi, Fontana del Tritone in piazza Barberini, Fontana della Barcaccia in piazza di Spagna a quella dei Quattro Fiumi in piazza Navona. Ce n’è una di cui in pochi ne parlano che racchiude, però, una storia unica. Si tratta della Fontana del Mascherone in via Giulia.

Fontana del Mascherone: tra storia e bellezza architettonica

La Fontana del Mascherone in via Giulia è uno dei monumenti più suggestivi di Roma vista la sua forma e storia. Si chiama così perché l’acqua fuoriesce dalla bocca di un mascherone marmoreo di epoca romana e ricade in una conchiglia, anche questa di marmo.

Il mascherone romano potrebbe essere stato adattato a fontana nel Seicento ed è decorato su due lati ed inserito in un architrave con lo stemma della famiglia Farnese: un giglio in ferro battuto. Originariamente il simbolo era in travertino e solo nell’Ottocento fu sostituito con uno in ferro. Fu l’architetto Girolamo Rainaldi a progettare il monumento e la famiglia Farnese a pagare le spese necessarie per la costruzione.

La storia sulla fontana narra che, in occasione delle feste della famiglia Farnese, dalla fontana uscisse vino e non acqua. Inoltre, nel 1720, in onore di Marco Antonio Zondadori, nominato Gran maestro dell’Ordine di Malta, la fontana uscì vino per tre giorni di seguito.

All’inizio, la fontana era in parte pubblica ed in parte privata poiché papa Gregorio XVI fece dono dell’acqua Paola, nel 1621, a Palazzo Farnese.

A quanto pare, lo stato di conservazione della fontana oggi non è buono, tanto che la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali ha previsto un intervento di restauro da ottantamila euro.

FOTO: SHUTTERSTOCK