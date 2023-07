Fiorello tornerà con Viva Rai 2? Il pubblico lo acclama e propone un glass itinerante dopo lo sfratto da Via Asiago: dove si farà

Lo avevamo lasciato con un addio a Via Asiago a cause di polemiche e segnalazioni da parte dei residenti del quartiere che si sono lamentati per l’intera stagione del caos derivante da Viva Rai 2. Oggi, invece, Fiorello, è acclamato dal pubblico che non vede l’ora di rivederlo in tv con la seconda edizione del suo programma mattutino.

Per adesso non ci sono certezze sull’avvio della trasmissione dal momento che non vi è un quartiere che possa fare da location. Quindi, qualora non si trovasse entro novembre, Viva Rai 2 si fermerebbe.

Fiorello e Viva Rai2 addio a Via Asiago: il messaggio del conduttore

Sono giorni di fermento per la produzione di Viva Rai 2 che sta ricevendo tanti messaggi da parte dei fan del programma che non vogliono arrendersi alla sua chiusura. Così, Fiorello ha deciso di ringraziarli con un messaggio su Twitter in cui ha scritto:

“Grazie a tutti quei quartieri di Roma, ma possiamo dire di tutta Italia, che si sono offerti come location per Viva Rai2! Un affetto incredibile! Grazie per tutto l’Amore che ci sta arrivando”.

Viva Rai 2, la proposta dei fan a Fiorello dopo lo sfratto da Via Asiago

Le parole di Fiorello non sono passate inosservate e in pochissimo tempo sono diventate virali ed hanno attirato l’attenzione di tanti utenti che non hanno perso occasione di commentare. Tra i messaggi, qualcuno avrebbe proposto di fare un glass itinerante.

“Fiore propongo un glass itinerante, così fai felici tanti quartieri”, qualcuno ha scritto e poi ancora “Giusto, tipo karaoke anni’90 tutti farebbero a gara!”. Qualcun altro ha aggiunto: “Ottimo suggerimento. Aggiungo anche qualche Villa”, poi ancora: “Quello che ho scritto anche io, così saranno loro a spostarsi e non noi e solo per una mattinata in una piazza d’Italia il caos sarà sopportabile, non sarà tutte le mattine. Un bel glass con le ruote quindi, si proprio come il Karaoke, ma non so fino a che punto possa essere semplice per loro la questione. Staremo a vedere cosa accadrà”.

Viva Rai 2

Niente di certo ma tanta speranza da parte del pubblico italiano che vorrebbe rivedere Fiorello sul piccolo schermo con uno dei programmi più genuini e divertenti degli ultimi decenni.

FOTO: @KIKAPRESS