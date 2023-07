Viva Rai 2 è stato un programma di successo che ha conquistato tanti telespettatori ma allo stesso tempo ha dato filo da torcere alla produzione che ha dovuto fare i conti con le continue lamentele da parte dei residenti di Via Asiago, quartiere dove è stata girata la trasmissione.

Non ci sono ancora notizie certe sulla seconda edizione, ma Fiorello ha condiviso un video sui social che ha incuriosito il pubblico ed ha attirato l’attenzione anche di colleghi, in particolare di Alessia Marcuzzi.

Nel video condiviso da Fiorello, conduttore di Viva Rai 2, è evidente che Via Asiago non potrà più ospitare il programma tanto amato dagli italiani. Il mattatore ha riferito:

Addirittura scrivono che la Rai sarebbe pronta a riconoscere un’ indennità, soldi, ai condomini di via Asiago. Credo che ci siano strumentalizzazioni. Facciamo così, siccome io devo fare il programma, chi meglio di me può dirvi come stanno le cose? Punto primo. Rinnovo le scuse per il danno, il fastidio arrecato. Non pensavamo che la trasmissione prendesse quella piega. Volevamo fare qualche balletto dentro il glass, poi il programma si è sviluppato fuori, con il pubblico che è arrivato da tutta Italia, casino, ci è sfuggito un po’ di mano. Punto 2 se si dovesse rifare Viva Rai2!, non si farà in via Asiago, quindi finitela di dire che ci sono riunioni condominiali, la Rai ecc. Non si farà mai più in via Asiago. Siamo alla ricerca di una nuova location. Se non riusciremo a trovarla entro novembre Viva Rai2! sarà solo un bel ricordo… Ma noi contiamo di trovarla. Via Asiago ora può dormire sonni tranquilli. Grazie, arrivederci, vi voglio bene, buona estate.