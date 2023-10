Dal 6 novembre Fiorello torna in tv con Viva Rai 2: cambia location e arrivano tante novità per il pubblico

Viva Rai 2 ha rischiato di non essere confermato nel palinsesto televisivo a causa della location che sembrava non volersi far trovare. Invece, ancora una volta la produzione è riuscita a fare centro ed il 6 novembre la trasmissione torna ogni mattina a svegliare gli italiani con il suo conduttore di fiducia, Fiorello.

Fiorello direttamente dal Foro Italico: la prima novità di Viva Rai 2

La seconda edizione di Viva Rai 2 presenta almeno un paio di novità. La prima in assoluto è il cambio di location rispetto allo scorso anno che veniva girato in Via Asiago. Per la stagione che sta per iniziare è stato scelto il Foro Italico cosicché nessuno potrà fare segnalazioni alcun tipo.

Nell’attesa di ricominciare, Fiorello ha pubblicato il video dello spot pubblicitario del programma dal tocco ironico: “Mentre tutti gli altri abbassano, noi alziamo su il volume. Siamo qui dal Foro Italico per gridare a tutti che è tornato ‘Viva Rai 2’”.

Viva Rai 2, la seconda novità del programma

La seconda novità prevista per Viva Rai 2 è il cambio dell’orario. Infatti, dal momento che al Foro Italico non vi sono limiti e nessuna lamentela, almeno per adesso, la produzione ha deciso di anticipare l’inizio della trasmissione di un quarto d’ora.

Viva Rai 2, Fiorello è già fuori al Foro Italico: la diretta sui social

In attesa di vederlo in diretta, Fiorello ha appena pubblicato un video sui social girato al Foro Italico questa mattina durante le prove. Lo staff è pronto a regalare il meglio al pubblico italiano che non vede l’ora di seguire il programma ricco di aneddoti, interviste e sorprese inaspettate da parte del conduttore che sa come attirare l’attenzione dei telespettatori anche alle 7 di mattina.

Fiorello è uno showman professionista che nel corso degli anni ha raccolto un insieme di esperienze, rendendolo unico e inimitabile. Non è un caso che tutti lo vogliano e c’è chi ancora spera che possa tornare insieme a Amadeus sul palco dell’Ariston, almeno per una puntata di Sanremo 2024. Quest’anno accontenterà gli italiani? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

FOTO: @KIKAPRESS