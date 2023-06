Giovedì 8 e venerdì 9 giugno due serate davvero speciali con, rispettivamente, l’apprezzato artista albanese Noizy e Lirico en la Casa da Nagua (Repubblica Dominicana), versatile esponente del genere urban. Annullato a data da destinarsi il live del cantautore cubano Lenier

Si annunciano due serate davvero speciali nell’ambito del Fiesta Roma Latin Festival. La prima è quella di giovedì 8 giugno, sempre nella splendida cornice del Parco Rosati all’Eur in Via delle Tre Fontane 24, con il concerto di Nozy. Il trentaseienne Rigels Rajku, in arte Noizy, è uno degli artisti della scena albanese più conosciuti in Europa, con brani che superano anche le centinaia di milioni di visualizzazioni su Youtube, come il singolo con la connazionale Enca “Bow Down”. Qualche tempo fa ha pubblicato “1 here e mire”, grandissimo successo. Ha partecipato all’album “Mr Fini” di Guè Pequeno nel brano “No security”. Ma anche in Europa il nome del rapper albanese è quello tra i più rispettati della scena hip hop anche grazie ad una carriera iniziata quasi 17 anni fa tra Tirana e Londra, dove la sua famiglia era fuggita a causa della guerra civile del 1997. Venerdì 9 giugno, invece, e poi nuovamente il 4 agosto, sempre sul palco di Fiesta, è il turno di Lirico en la Casa.

Originario di Nagua (Repubblica Dominicana) Lirico, nel contenuto dei testi delle canzoni che interpreta, promette di elevare il suo nome, quello della sua gente e del suo paese. “Il mio nome deriva dal testo delle canzoni in cui predominano i sentimenti e le emozioni dell’autore”– ha spiegato l’artista. Alvin Yoel Abreu, questo il vero nome del giovane esponente musicale dominicano, viene per riscaldare la radio, la strada e i social network anche con altri argomenti come i suoi brani più noti: “Subete”, “Muevelo”, “El Motorcito”, “Abreme la puerta” e”Ponmelo”. Tutto ciò a dimostrazione di quanto sia versatile questo artista che, oltre al genere urban, sta preparando grandi sorprese anche per quanto riguarda altre intriganti sonorità. Annullato, invece, a data da destinarsi il live del cantautore cubano Lenier, costretto per motivi personali a ritornare a Miami.

NOIZY

giovedì 8 giugno 2023

ORARI

apertura porte 21.00

concerto 22.30

Prezzo Biglietto: 40,00 euro + 5 euro prevendita

FIESTA via delle tre fontane, 24 – 00144 ROMA EUR

LIRICO EN LA CASA

venerdì 9 giugno 2023 venerdì 4 agosto 2023

ORARI

apertura porte 21.00

concerto 22.30

Prezzo Biglietto: 20,00 euro + 2 euro prevendita

Foto ufficio stampa Marina Luca