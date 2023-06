Il 14 giugno arrivano sul palco del Fiesta Roman Latin Festival i Los Van Van, famoso gruppo musicale cubano, mentre il 16 sarà la volta del cantautore cubano Jacob Ferever

Il 14 giugno sul palco di Fiesta, in via delle Tre Fontane 24, arrivano i Los Van Van in concerto.

I Los Van Van sono un gruppo musicale cubano, fondato nel dicembre 1969 a l’Avana da Juan Formell. Il fantasista Formell, dalle contaminazioni jazz inserì il basso, la batteria, i violini ed i flauti, sostituendo il classico singolo cantante con un quartetto vocale. Queste idee innovative per l’epoca, diedero vita al gruppo Los Van Van, uno dei primi gruppi cubani a mescolare il Son cubano con contaminazioni Jazz e Rock, creando un disegno ritmico e armonico con le percussioni. La banda dei Los Van Van nel corso degli anni è andata evolvendosi, marcando negli anni un cambiamento di stile inequivocabile, inserendo i tromboni, tastiere e violini elettronici.

Jacob Ferever invece salirà sul palco di Fiesta Roma Latin Festival, nella splendida cornice del Parco Rosati all’Eur in Via delle Tre Fontane 24, venerdì 16 giugno. Nato a Cuba il 21 dicembre 1981, all’età di 17 anni si è distinto per la sua abilità come pattinatore per il gruppo Salsa Mulata. A 20 anni ha formato il gruppo musicale Made in Cuba di cui è stato regista, cantante e compositore. Nelle composizioni di Yosdany Jacob Carmenates, meglio conosciuto come Jacob Forever, sono presenti fusioni di rap e reggaeton. “El Inmortal” ha rivelato le sue abilità di cantante e cantautore, così come la sua diversità artistica tra bachata, musica urbana e reggaeton. Nel 2004, Jacob si unì al gruppo musicale Gente de Zona in cui rimase per 10 anni della sua carriera. È stato compositore e cantante di album riconosciuti come “Lo Mejor Que Suena Ahora Vol1” e “Vol2” e con canzoni come “Le Gusta Los Artistas” e “El Animal”, che sono arrivate a guidare le classifiche a Cuba, Miami e l’Europa. Dal 2013 al 2015, Jacob e El Dany hanno formato un gruppo musicale, che è riuscito a distinguersi con la loro prima produzione “Más Duro” seguita da “Son Muchas Cosas” suonando in diversi paesi tra Stati Uniti, Canada ed Europa.

LOS VAN VAN

Mercoledì 14 giugno 2023

ORARI

apertura porte 21.00

concerto 22.30

Prezzo Biglietto: 25,00 euro + 5 euro prevendita

in prevendita su I-TICKET e BOXOL

JACOB FOREVER

Venerdì 16 giugno 2023

ORARI

apertura porte 21.00

concerto 22.30

Prezzo Biglietto: 20,00 euro + 2 euro prevendita

foto ufficio stampa Marina Luca