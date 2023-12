A Roma si aggira, secondo numerose dicerie, un figura dal bellissimo volto e dal corpo bianco: stiamo parlando del fantasma di Messalina

Tra le preziose rovine che circondano il Colosseo si aggira il fantasma di una famosa figura femminile romana: stiamo parlando di Messalina.

Figlia del console Marco Valerio Messalla Barbato e di Domizia Lepida, Messalina a soli 14 anni dovette sposarsi, per via di una rigida decisione presa dall’Imperatore in carica Caligola, con il cugino della madre, Claudio.

La giovane Messalina e il suo matrimonio infelice

Shutterstock

Nonostante fosse destinato a diventare imperatore, per Messalina, Claudio, non si dimostrò un bel partito. L’erede dell’Impero, infatti, all’età delle nozze con Messalina era balbuziente, zoppo, con più di 30 anni di differenza e 3 matrimoni alle spalle.

Leggi anche: — La cattiva fama del Muro Torto: fantasmi, maledizioni e altre leggende

La bellissima e ormai 23enne Messalina decise, per via della sua vita coniugale infelice, di commettere numerosi adulteri, trasgredendo più volte Il patto coniugale alla vista di tutti.

La giovane donna toccò però il fondo quando decise di inscenare un matrimonio con uno dei suoi amanti, Gaio Silio. Claudio decretò la morte di entrambi e Messalina fu così uccisa all’età di 23 anni da un tribuno militare che le avrebbe afferrato i capelli pronunciando: “Se la tua morte sarà pianta da tutti i tuoi amanti, piangerà mezza Roma!”.

Il fantasma di Messalina, dove è possibile incontrarlo secondo le dicerie

Da allora sembra che il fantasma di Messalina si aggiri di notte per le strade dove ha compiuto il suo ultimo adulterio e che torni a infestare Roma alla ricerca di un’ennesima avventura.

Shutterstock

Non vi resta quindi, che visitare i giardini di Colle Oppio, tra le rovine della Domus Aurea per provare a vedere o perlomeno immaginare questa figura misteriosa che ha incontrato da ormai millenni più persone nella storia di Roma.