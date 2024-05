Cucina della tradizione romana, sapori di casa, ambiente familiare, anima schietta e sincera: sono questi gli ingredienti de La Fraschetta, una realtà ristorativa che si prepara ad ampliare la sua attività in Italia e all’estero con il gruppo Romaneria.

La Fraschetta estende la sua attività in un altro quartiere nevralgico della Capitale: “Stavamo cercando un’altra location per la nostra terza apertura e la zona ci è piaciuta in quanto strategica, tra Monteverde, Testaccio e Trastevere” dichiarano i fratelli Andrea e Guido Zappavigna.



Il nome “fraschetta” prende spunto da un’identità ristorativa tipica dei Castelli Romani che la famiglia Zappavigna, da molti anni attiva nella ristorazione, ha portato a Roma aprendo il primo spin-off in centro nel 2009, in via Brunetti. Dopo l’ottimo riscontro ricevuto, è stata inaugurata nel 2015 La Fraschetta di Castel Sant’Angelo e nel 2018 La Fraschetta di Grottaperfetta.



La nascita del gruppo Romaneria

Negli anni, accanto all’attività di Andrea e Guido, è subentrata quella dei rispettivi figli: Ludovica, Lorenzo e Alessandro, una nuova generazione che vuole conservare salda la tradizione familiare e guardare ai tempi futuri.



Da qui l’esigenza di creare il gruppo Romaneria, che fa capo alla famiglia Zappavigna, per identificare e diffondere la filosofia de La Fraschetta ed iniziare a estendere il progetto imprenditoriale anche sul territorio nazionale ed estero: “La tradizione romana si deve avvertire sia nel cibo sia nel servizio. Bisogna sentirsi a Roma anche quando non si è a Roma. Questa sensazione deve percepirsi sempre grazie al lavoro della cucina e della sala, che deve essere in grado di trasmettere l’anima concreta e poliedrica della Capitale” sottolinea Ludovica.



Ne La Fraschetta di Castel Sant’Angelo, Grottaperfetta e Porta Portese del gruppo Romaneria si mantiene viva la familiarità e la genuinità del cibo tipico delle antiche fraschette ma attraverso una realtà ristorativa sempre più organizzata che, grazie all’ accurato lavoro di oltre 45 persone, garantisce ogni volta lo stesso prodotto finale e la stessa qualità alla clientela.



La proposta gastronomica

Ne La Fraschetta di Porta Portese e negli altri locali, l’offerta si basa su piatti semplici, tipici della tradizione romana che vengono serviti in un ambiente ospitale, schietto e sincero. Arredata con i colori della città di Roma, La Fraschetta di Porta Portese si compone di due sale, una all’ingresso e una al piano inferiore dedicata soprattutto agli eventi. A queste si aggiunge un ampio dehors con una sessantina di posti. “Vogliamo trasmettere a tavola la nostra passione per la città di Roma attraverso i colori, i piatti e l’accoglienza familiare” specifica Andrea.



Il cibo e le ricette sono quelle delle mamme e delle nonne, i sapori sono quelli di casa, la cucina si basa sulla qualità delle materie prime, la sicurezza degli alimenti con qualche rivisitazione per quanto riguarda i piatti del giorno.



‘Tanto pè comincià’ si può assaporare l’Antipasto della Fraschetta, un misto di salumi, formaggi e sottoli, le Bruschette con salse artigianali e il Lingotto cacio e pepe. Nei primi piatti regnano i grandi classici della cucina romana, tra i più richiesti gli Spaghettoni alla carbonara come anche i Rigatoni alla amatriciana, i Rigatoni Cacio e Pepe e la Gricia. Il giovedì sono disponibili gli Gnocchi di semolino al sugo di coda.



“Per il guanciale e la porchetta ci riforniamo da delPonte, da Cibaria per il pecorino romano, da Delfino di Cetara per le alici e la loro colatura, usate ad esempio per le puntarelle e la Pajata (quando c’è) e poi andiamo da molti piccoli produttori” chiarisce Guido.



Tra i secondi da evidenziare i piatti a base di quinto quarto come la Trippa alla romana con pecorino e mentuccia, la Coratella di agnello, la Coda alla vaccinara. In carta anche Saltimbocca alla romana e Abbacchio Igp al forno con patate. E Pe’ finì in bellezza, come recita il menu, il Tiramisù, la Crostata ricotta e visciole e le Ciambelline al Vino.



Da bere una ventina di etichette di vini locali e non, vino della casa servito nelle “fiale di una volta”, birre artigianali e alla spina.





Il Luna Pork: il trionfo della porchetta

Tra le specialità in carta, il Luna Pork una sezione dedicata alla porchetta di Ariccia Igp. Da provare la Porchetta al piatto con focaccia calda e lardo che je se scioglie sopra, le Polpette di porchetta fritte, il Tegamino di porchetta al forno con caciocavallo e una divertente rivisitazione del kebab in versione romanesca: il Porkettab co’patate, una piadina con porchetta, lattuga, pomodoro e salsa yogurt.



Orari

Aperti dal lunedì al sabato dalle 12.00 alle 15.30 e dalle 19.00 alle 23.00





BIO LA FRASCHETTA

Nel 2009 a via Brunetti, nel centro di Roma, Andrea e Guido Zappavigna, dopo precedenti esperienze nel settore ristorativo, aprono la prima Fraschetta. Non essendoci la canna fumaria venivano serviti solo piatti freddi o da scaldare. Il locale era molto piccolo con tavoli comuni e già emergeva il desiderio di creare un ambiente familiare e goliardico. Dopo aver chiuso via Brunetti, nel 2015 la famiglia Zappavigna apre La Fraschetta di Castel Sant’Angelo, nel 2018 La Fraschetta di Grottaperfetta e poi quella di Porta Portese.



CONTATTI

La Fraschetta di Porta Portese gruppo Romaneria

Largo Alessandro Toja, 2

00153 Roma

Tel. 06 5813500

www.romaneria.com



La Fraschetta di Castel Sant’Angelo gruppo Romaneria

Via del Banco di Santo Spirito, 20

00186 Roma

Tel. 06 68307661

www.romaneria.com



La Fraschetta di Grottaperfetta gruppo Romaneria

Largo Brocchi, 73

00144 Roma

Tel. 06 90216538

www.romaneria.com