L’ultimo appuntamento dell’inedita rassegna teatrale vede un dittico, mai messo in scena a Roma, dove storie e ritratti di artisti indagano le nuove forme del teatro

La rassegna Audience Revolution si conclude il 30 novembre al Teatro Palladium, con due appuntamenti: “Étoile” e “Star -Essere umani molto da vicino”, un dittico teatrale in scena per la prima volta a Roma. Due spettacoli da 25 minuti, che si susseguono nella stessa serata e sono seguiti, come prevede il format di Audience Revolution, dall incontro con la compagnia aperto al pubblico condotto dagli student* del laboratorio di critica “Review Lab”, guidato da Antonio Audino.

LEGGI ANCHE – Teatro Palladium, il programma: vent’anni nel presente

Il dittico è composto da “Étoile” con Stefano Vercelli e “Star” con Teri Weikel, entrambi dalla drammaturgia e regia di Rita Frongia. Le storie mettono in primo piano l’artista e non suggeriscono chiavi di lettura, per lasciare che sia il pubblico a costruire la propria esperienza a contatto con lo spettacolo. Questo permette sia a chi interpreta lo spettacolo sia a chi assiste di lavorare sulla ricerca interiore e mostrare anche i propri fantasmi.

La particolarità del progetto “Audience Revolution” -promosso dalla Fondazione Roma Tre Teatro Palladium con il sostegno del MiC – Direzione Generale Spettacolo dal Vivo e la direzione artistica di Alessandra De Luca – è proprio quella di offrire ai giovani la possibilità di esplorare il mondo del teatro dall’interno, aprendosi agli altri in un contesto formativo, quello del Teatro Palladium, attento alla crescita e al coinvolgimento dei giovani nel mondo dell’arte e del teatro. L’obiettivo finale è compiere la trasformazione degli spettatori da osservatori passivi a partecipanti attivi.

I biglietti per gli spettacoli di Audience Revolution sono disponibili al botteghino a partire da due ore prima dell’inizio di ogni spettacolo o online sul sito boxol.it/teatropalladium. Il prezzo di ciascun biglietto è di 15 euro intero, o ridotto a 12 euro e a 5 euro per gli studenti. Per maggiori informazioni contattare staff.spettacolo@teatropalladium.it