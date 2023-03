Apre al centro di roma uno spazio per gli amanti dei libri che è un’opera d’arte. È lo Spazio Sette libreria

Se vi trovate a passeggiare al Largo Argentina, dovete assolutamente fare una tappa allo “Spazio Sette”, in Via dei Barbieri, 7.

Si tratta di una libreria, inaugurata lo scorso giugno al centro di Roma, davvero unica per la sua location e per l’offerta ai suoi clienti.

Spazio Sette Libreria

Come ci raccontano i proprietari (Davide, Daniele, Irene, Paola e Piero, da cui è partito tutto il progetto) “la libreria si trova all’interno di un palazzo storico (Palazzo Cavallerini Lazzaroni), e si sviluppa su tre piani, due adibiti appunto a libreria e un terzo piano che ospita due grande sale eventi. Spazio Sette appartiene al circuito di librerie Ubik ed è una libreria di proposta, dove è possibile trovare tutte le novità editoriali ma anche scoprire piccole case editrici e progetti editoriali nazionali e internazionali.“

Spazio Sette Libreria

Spazio Sette Libreria: Il progetto di Pietro

Affascinati da questa libreria incantevole, chiediamo come sia nata l’idea di realizzare questo spazio e quale obiettivo si intende raggiungere con l’apertura di questo nuovo luogo di cultura.

“L’idea è nata già un po’ di tempo fa da Piero, il titolare, che sognava di aprire all’inizio una piccola fumetteria. Nel tempo, mentre Piero approfondiva il suo percorso con un corso per librai e esperienze in diverse librerie di Roma e d’Italia, il progetto è cresciuto sempre di più fino diventare la libreria che c’è ora”, ci spiegano i proprietari.

Spazio Sette Libreria

“La nostra idea è quella di una libreria dove si possa trascorrere il tempo scoprendo novità che non si conoscono, parlando con i librai – appassionati e disponibili – ascoltando una presentazione o un corso oppure ancora sorseggiando un caffè (in questi mesi infatti stiamo lavorando all’apertura di uno spazio caffetteria che dovrebbe inaugurare a breve). Una libreria aperta, curiosa e animata. E’ così che speriamo che sia e che diventi sempre di più.“.

Si tratta quindi di un vero gioiello nascosto dove trascorrere un po’ di relax a riparo dal caos cittadino. Provare per credere!