Il pane è un bene alimentare primario e non può mancare nelle tavole degli italiani. In Italia sono tantissimi i forni e alcuni sono adibiti anche per il pranzo. A Roma 5 panetterie hanno ricevuto un prestigioso riconoscimento. Ecco dove è possibile mangiare il miglior pane nella Capitale: tutti i dettagli.

Non vi è una regola, ma secondo la nuova edizione della guida Pane e panettieri di Gambero Rosso, ecco dove è possibile mangiare il miglior pane a Roma.

Panificio Bonci : in via Trionfale, 36. In questo locale viene cucinato il pane multicereali, al grano duro, tumminia, farro monococco, pizza, supplì, maritozzi e tanto altro.

: in via Trionfale, 36. In questo locale viene cucinato il pane multicereali, al grano duro, tumminia, farro monococco, pizza, supplì, maritozzi e tanto altro. Antico Forno Roscioli : si trova in via dei Chiavari, 34 ed è aperto dal 1972.

: si trova in via dei Chiavari, 34 ed è aperto dal 1972. Tulipane è un forno che si trova in via del Pavone 28. In questo locale si può anche pranzare o fare un brunch nel fine settimana.

è un forno che si trova in via del Pavone 28. In questo locale si può anche pranzare o fare un brunch nel fine settimana. Triticum Micropanificio Agricolo : in via Giuseppe Peano 12 è possibile mangiare il pane di campagna.

: in via Giuseppe Peano 12 è possibile mangiare il pane di campagna. Lievito Francesco Arnesano: pane, pizza, dolci tipici di ogni tipo. I negozi sono situati in viale Europa, 339 e via Simone Martini, 6 sempre in zona EUR/Laurentina.

La ricetta del pane fatto in casa

Il pane fatto in casa è una delle cose migliori da fare anche se in pochi sono capaci. Ecco quali sono gli ingredienti:

Farina Manitoba 150 g

Farina 00 350 g

Acqua a temperatura ambiente 350 g

Lievito di birra fresco 7 g

Sale fino 8 g

Malto (o zucchero o miele nelle stesse dosi) 1 cucchiaino.

Una volta preparato, il pane potrà essere conservato circa 2-3 giorni in un sacchetto di carta. Altrimenti è possibile congelarlo per circa 1 mese. La preparazione richiede calma ma può rivelarsi veramente un gioco da ragazzi. L’importante è avere tutto il necessario così da non incombere in errori.

Con la pasta del pane è possibile realizzare anche la pizza, i panini, filoncini e tanto altro. Provate per credere. Dopo averlo provato non potrete più farne a meno.

