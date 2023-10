Iginio Massari, uno dei più importanti pasticcieri del mondo nonché presidente degli Ambasciatori della pasticceria di eccellenza italiana, ha rivelato il dolce italiano più richiesto a livello internazionale: il maritozzo laziale!

Il celebre pasticcere ha infatti accettato l’invito a condurre Host, una fiera internazionale che racchiude molteplici cuori e anime con il merito di far conoscere la pasticceria italiana nel mondo.

“Il panettone trionfa dappertutto, il tiramisù fa scuola ed è l’unico dolce al caffè che ha un vero successo, rispetto a tutti gli altri dolci al caffè che non hanno conquistato molto. Ma in questo momento il dolce che ha molta presa dappertutto è il maritozzo laziale, che quando è nato era una promessa di matrimonio”. Sono queste le parole di Iginio Massari all’evento del Salone di Fiera Milano, che raccontano in breve anche le origini di questo magnifico dolce.

In passato, come accennato dal pasticcere Massari, il maritozzo era legato ad antiche tradizioni matrimoniali, dove i fidanzati usavano regalare i maritozzi alle proprie spose come portafortuna, con decorazioni di zucchero a forma di cuori o mani unite, spesso nascondendo anelli o gioielli d’oro all’interno.

Non ci resta che concederci il piacere di assaporare i classici maritozzi ricordandoci la storia e il futuro che questo dolce rappresenta per la pasticceria italiana!

I migliori pasticceri al mondo premiati a Host sono romani: Marta Boccanera e Felice Venanzi

Durante l’evento Host, sono stati inoltre annunciati i vincitori del prestigioso titolo di “Migliori pasticceri al mondo”, e entrambi i premiati provengono dalla città di Roma. I fortunati sono Marta Boccanera e Felice Venanzi, i talentuosi fondatori della rinomata Pasticceria Gruè.

Marta Boccanera e Felice Venanzi hanno condiviso la loro storia di lavoro, che dura da dieci anni, e la loro relazione di coppia che ha superato il ventennio. Inoltre, hanno svelato un interessante dettaglio sulla loro torta di matrimonio futura, che sarà una vera sorpresa. Hanno raccontato anche di una richiesta più che bizzarra per una torta di nozze. La torta doveva essere sospesa in aria per replicare un oggetto di design, inserito in un’ambientazione che ricordava una sala antica di un hotel di Roma.

Ovviamente Marta Boccanera e Felice Venanzi sono riusciti ad accontentare gli sposi, realizzando tre torte parallele, sospese nell’aria grazie a piedistalli quasi invisibili, creando un effetto visivamente sorprendente.