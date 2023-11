Nel primo weekend di dicembre sarà possibile visitare alcune delle dimore storiche del Lazio: giardini, fontana e tanto altro

Sabato 2 e domenica 3 dicembre, chiunque lo desideri potrà visitare in modo gratuito 85 delle dimore storiche del Lazio. Esse sono state riconosciute dal Patrimonio UNESCO. Si tratta di un’iniziativa della Regione Lazio, in collaborazione con Lazio Innova, volta a valorizzare il patrimonio laziale e far conoscere così dimore, ville e castelli maestosi di una bellezza assoluta.

Dimore storiche del Lazio: quali visitare?

Ecco alcune delle dimore storiche del Lazio che è possibile visitare nel primo weekend di dicembre, a Roma:

Palazzo baronale Orsini

Villa Mondragone

Mausoleo di Cecilia Metella

Palazzo Ruspoli

Complesso del santuario di Ercole vincitore

Nella provincia di Frosinone:

Castello baronale alto

Parco della Rocca di Torre Colonna

Palazzo della Ragione

Palazzo Visocchi

Rocca Janula

In provincia di Rieti:

Convento San Francesco

Castello Orsini Naro

Palazzo Forani

Castello Orsini

Villa in monastero Santa Maria in Legarano

In provincia di Latina:

Palazzo Guarini Antonelli

Castello medievale di Itri

Bastione “La favorita”

Palazzo Ada Caetani

Complesso Archeologico, Paesaggistico e Monumentale di Formia – Cisternone ipogeo.

Come visitare le dimore gratis?

Ogni struttura metterà a disposizione dei visitatori audioguide in italiano e in inglese, locandine e un’app con informazioni, foto e riferimenti sulle dimore.

“Quello delle dimore storiche è un patrimonio che intendiamo tutelare e valorizzare, favorendo sinergie pubblico-private per far conoscere e proiettare nel futuro un’identità fatta di luoghi, bellezze e saperi legati al territorio. – spiega Simona Renata Baldassarre, assessore alla Cultura, alle Pari opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia, al Servizio civile della Regione Lazio – La nostra ambizione è raccontare questo autentico museo a cielo aperto e, al tempo stesso, preservare e sostenere questo patrimonio, che stimola lo sviluppo del turismo e di tanti comparti dell’economia locale”.

Sul sito “Rete dimore storiche del Lazio” i possibili visitatoti potranno trovare le dimore che partecipano all’iniziativa e prossimamente troveranno anche gli orari e condizioni di visita, con tanto di scheda descrittiva di ogni posto.

Tale iniziativa è senza dubbio un incentivo per milioni di persone che intendono visitare e ammirare la bellezza del territorio laziale.

FOTO: SHUTTERSTOCK