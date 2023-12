Il 17 dicembre avrà luogo il Deluxe Film Festival a Roma, un evento per gli appassionati di cinema tra workshop e networking.

Il Deluxe Film Festival

Il Deluxe Film Festival non è solo un’opportunità per celebrare il talento cinematografico, ma rappresenta anche un palcoscenico ideale per fare networking e conoscere nuove persone nel mondo del cinema e della regia. D’altronde il festival nasce proprio dalla voglia di condividere le proprie reti ed esperienze.

Il programma è ricco di attività coinvolgenti con workshop interattivi, momenti di networking strategici e una tavola rotonda dedicata all’arte cinematografica. Passeranno dal red carpet ospiti internazionali di rilievo del mondo del cinema, con premiazioni speciali, la presentazione di un podcast e una produzione cinematografica in palio.

Ospiti e appuntamenti del 17 dicembre

Tra gli appuntamenti da non perdere, il workshop tenuto da Dario Vero, compositore e direttore d’orchestra di fama internazionale. La sua masterclass gratuita “Dall’idea alla Soundtrack” alle ore 17 sarà un’occasione per esplorare il mondo della film music, dalla concezione alla realizzazione della colonna sonora.

Ma il Deluxe Film Festival è anche una grande occasione per conoscere le nuove proposte della regia nazionale e internazionale, con una giuria pronta a decretare il miglior prodotto realizzato per ciascuna categoria prevista.

La giuria include figure di spicco come Brandon Tyler Jones, attore americano, Serena Mia, regista e sceneggiatrice, e Bruno Franguelli, scrittore de “La Civiltà Cattolica”.

Inoltre, il festival ospiterà grandi protagonisti del mondo del cinema come Fabiano Stefano Fabrizio Lioi, artista poliedrico originario di Santiago del Cile, che riceverà il Premio alla Carriera durante la cerimonia di premiazione.

Il Deluxe Film Festival è la grande festa della regia a Roma che rappresenta l’opportunità di fare network e conoscere nuove persone nel mondo del cinema.

Le iscrizioni sono aperte fino al 12 dicembre.

