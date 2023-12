Il Teatro Palladium ospita la terza edizione dell’evento che onora i migliori film a tema musicale, con la partecipazione di illustri nomi del cinema e della musica contemporanea

Il 16 dicembre alle 20:30 presso il Teatro Palladium dell’Università Roma Tre si svolgerà la cerimonia finale del Premio Movie to Music. L’evento celebra il connubio tra musica e cinema, mettendo in risalto i migliori film a tema musicale: la serata vedrà la partecipazione di artisti come Leo Gassman, Riccardo Milani, Daniele Vicari e altri illustri nomi del mondo della musica e del cinema.

Il Premio, giunto alla terza edizione, è ideato da Luca Aversano e Giandomenico Celata, con il supporto della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura. La Fondazione Roma Tre Teatro Palladium organizza l’evento con la direzione artistica di Paola Casella.

La serata, diventata un appuntamento annuale, proporrà esibizioni di una giovane stella della musica e la premiazione di tre registi di documentari d’autore. Infine, ci sarà l’illustrazione di un piccolo caso cinematografico, decretato dal pubblico under-30. Una serata di cinema e musica dal vivo che è diventata un appuntamento di stagione e l’occasione per incontrare alcuni dei nomi più interessanti del cinema e della musica contemporanei.

Prevista durante la serata anche l’esibizione della Roma Tre Jazz Band, nata nel contesto del Corso di laurea in DAMS dell’Università Roma Tre, si esibirà sotto la direzione del M° Nicola Concettini. La connessione profonda tra musica e cinema sarà evidenziata, celebrando l’elettivo legame tra le due forme d’arte.

Premio Movie To Music, alla scoperta dei migliori film a tema musicale

Il Premio intende riconoscere i migliori film a tema musicale, evidenziando la perfetta complementarità tra cinema e musica. Le categorie premiate includono il miglior film biografico su un musicista, il miglior film su un luogo legato alla musica, il miglior film su un mestiere della musica e, come novità di quest’anno, il premio al miglior film su una mecenate della musica. Sarà assegnato anche un premio speciale alla migliore canzone dalla colonna sonora di una serie televisiva, eseguita dal suo interprete sul palco.

Il Premio Movie to Music si inserisce nella stagione 2023/2024 Vent’anni nel presente, coincidendo con il ventennale del Teatro Palladium. Situato a Roma in piazza Bartolomeo Romano, 8, il teatro si distingue per una programmazione eclettica e continua, promuovendo la collaborazione con enti, associazioni, festival, scuole e atenei. L’ingresso alla cerimonia è gratuito fino a esaurimento posti. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito www.teatropalladium.com o contattare il numero Tel. 06 57332772 o l’indirizzo e-mail biglietteria.palladium@uniroma3.it.