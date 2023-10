A pochi passi da Piazza Barberini si trova la cripta dei Cappuccini, uno dei luoghi più insoliti di Roma che raccoglie oltre 4000 ossa di frati.

A pochi passi da Piazza Barberini si trova la cripta dei Cappuccini, uno dei luoghi più insoliti di Roma che raccoglie oltre 4000 ossa di frati.

Il negozio inquietante a Roma: se passi per questa strada non lasciarti impressionare dalla vetrina di questo negozio

La cripta dei Cappuccini a Roma

Ci troviamo a pochi passi da Piazza Barberini, più precisamente in Via Veneto 27, si trova la chiesa di Santa Maria della Concezione dei Cappuccini, conosciuta anche come chiesa di Santa Maria Immacolata. La particolarità di questa chiesa? Al suo interno è conservata una cripta decorata dalle ossa di 4000 frati cappuccini.

I teschi sono appesi sulle pareti della cripta, gli scheletri sono vestiti con il tradizionale saio marrone con le mani unite a formare una croce.

Le ossa dei frati sono state raccolte in un arco di tempo molto lungo, che va dal 1528 al 1870. Prima di allora erano sepolte nel vecchio cimitero dell’ordine dei cappuccini, nella chiesa di Santa Croce e San Bonaventura dei Lucchesi nel rione Trevi a Roma.

Il significato

Può sembrare una collocazione molto angosciante, volutamente inquietante, ma dietro a tutto questo c’è un significato più ampio. All’ingresso della cripta c’è una targa che recita una frase che racchiude il senso di cosa è racchiuso all’interno.

“Quello che voi siete noi eravamo; quello che noi siamo voi sarete”

Il messaggio riguarda la concezione secondo la quale il corpo sia solamente la nostra rappresentazione fisica sulla terra, un mero contenitore dell’anima. La morte sopraggiunge per tutti, ma l’anima abbandona il corpo per continuare a vivere.