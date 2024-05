Ricavato a FISPES per l’inclusione sportiva. Dopo gara nell’Oasi Affiliata WWF di Castel Romano

Ultimi giorni per iscriversi alla quarta edizione della Castel Romano JoyRun di domenica 19 maggio, gara competitiva di 10km di corsa su strada, organizzata da Castel Romano Designer Outlet in collaborazione con LBM sport team, con il Patrocinio del Municipio Roma IX.

La gara – individuale maschile, femminile e di società partirà alle 8.45 in via della Piscina Cupa, a 15 minuti dall’EUR. La precedente edizione ha visto trionfare il mezzofondista polacco Rafal Nordwing e l’azzurra Sofiia Yaremchuck. La JoyRun di Castel Romano sta diventando un appuntamento fisso per i runner laziali che amano correre in un contesto piacevole e ben organizzato -. Domenicasi potrà sfidare il proprio personal best nel percorso omologato FIDAL, caratterizzato da strade ampie e sicure con rettilinei veloci ed alcuni tratti di dislivello impegnativo. Per i non tesserati, sarà possibile disputare la gara di 9,9km non competitiva, mentre per le famiglie torna la Castel Romano Fun Run, non competitiva di 4km che partirà subito dopo la 10km e attraverserà le attrazioni del parco divertimenti di Cinecittà World.

La gara fa parte del circuito delle JoyRun McArthurGlen, organizzatenelle aree dei Designer Outlet di Serravalle, Noventa di Piave, Barberino, Castel Romano e La Reggia.

ISCRIVERSI E PARTECIPARE

Le iscrizioni alla Castel Romano JoyRun possono essere effettuate su piattaforma Endu o i punti vendita LBM Sport. Il ritiro dei pettorali e del pacco gara – con la nuova t-shirt ufficiale e i coupon sconto dei migliori brand sportivi del Centro – potrà essere effettuato nella giornata di sabato sabatoa Castel Romano Designer Outlet presso lo stand LBM Sport in piazza dell’Elefante, dalle 10:30 alle 18:30. Il ritrovo nel giorno di gara è in Via Ponte di Piscina Cupa, accanto all’ingresso del Designer Outlet, dove ci sarà un’area parcheggio custodita per gli atleti e un village con deposito borse e spogliatoi.

Saranno premiati i primi 3 uomini, le prime 3 donne assolute e i primi 3 di ogni categoria, per un totale di oltre 100 premi assegnati.

LA JOYRUN SOSTIENE FISPES

McArthurGlen sostiene la FISPES, Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali. Saranno tre gli atleti paralimpici che parteciperanno alla JoyRun di Castel Romano del 19 maggio: Sara Vargetto, tre volte campionessa italiana di corsa paralimpica, Davide Fiore, primatista italiano T71 con framerunner e Giuseppe Campoccio, Vicecampione del mondo nel getto del peso F33 a Parigi 2023.

Il ricavato totale delle JoyRun McArthurGlen in calendario verrà devoluto alla Federazione al fine di contribuire alla creazione di progetti speciali ed all’acquisto di presidi dedicati all’inclusione sportiva: un’iniziativa dedicata a bambini e ragazzi che prosegue l’attività iniziata del 2022, con l’obiettivo di rendere lo sport accessibile a tutti.

IL DOPOGARA NELL’OASI AFFILIATA WWF DI CASTEL ROMANO

Dopo la gara, la giornata può proseguire con un’immersione speciale nella natura, alla scoperta dei boschi e delle praterie della nuova Oasi Affiliata WWF di Castel Romano. Si può prenotare una visita guidata o partecipare con i bambini ai laboratori a cura delle guide WWF: la Caccia al tesoro con partenza alle 11:00 oppure La rete della vita alle 16:00. Prenotazioni a oasi.castelromano@mcarthurglen.com

ASPETTANDO LA RUN: TORNA LA SPORTWEEK

Fino al 19 maggio torna a Castel Romano Designer Outlet la Sportweek, che prevede promozioni esclusive per tutta la settimana proposte dai migliori brand di Sportwear. Da venerdì a domenica sessioni di sport e divertimento per tutti, organizzata in collaborazione con il partner tecnico , ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Tra le discipline in calendario calcio freestyle, surf, mountain bike, fitness, arti marziali, tennis da tavolo, calciobalilla. Venerdì alle 16 il Contest Opes di Break dance, sabato dalle 10.00 speciali class section organizzate dai brand Under Armour e Asics, domenica dalle 15 Campionato Nazionale Opes Calcio Freestyle e Roma International Freestyle Cup

Info e regolamento mcarthurglen.it/castelromano