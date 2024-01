Carnevale è arrivato e nelle pasticcerie, ristoranti e locali vari si respira aria di festa e tanta allegrai: i piatti tipici di Roma

Chi l’ha detto che a Carnevale gli unici piatti tipici a Roma sono le frappe e castagnole? Vi è un terzo dolce molto amato dai romani e dai turisti che si trovano in Capitale nel periodo più allegro dell’anno. Stiamo parlando dei ravioli, scopriamo cosa sono e qual è la ricetta.

Piatti tipici di Carnevale a Roma

Frappe, castagnole e ravioli, sono questi i piatti tipici del Carnevale. A Roma tali prelibatezze sono le preferite dei romani che non vedono l’ora che arrivi il periodo più allegro dell’anno per mangiarli.

La ricetta dei Ravioli di Carnevale

Per cucinare i ravioli di Carnevale serviranno:

300 grammi di farina 00

1 uovo

60 grammi di burro

80 grammi di zucchero

1 stecca di vaniglia

90 millilitri di latte

250 grammi di marmellata di arance

Olio di semi di arachide q.b.

Zucchero a velo a piacere

Apparentemente sembrano dei classici ravioli di pasta, in realtà sono dei dolci. La riuscita del piatto dipende dalla preparazione. In primo luogo bisogna mescolare farina, burro e zucchero e creare un composto a cui si andrà ad aggiungere l’uovo, semi della stecca di vaniglia e latte.

Successivamente, bisogna lasciar riposare il panetto per almeno 20 minuti. A seguire, è necessario stendere l’impasto con le mani e passarlo nel tirapasta con uno spessore di circa 2 mm.

Poi ancora, aggiungere sulla sfoglia dei mucchietti di marmellata e bagnare l’impasto intorno. Piegare la sfoglia su se stessa, premere bene per far toccare i lati. Infine, friggerli nell’olio e far assorbire l’eccesso sulla carta da cucina. Lo zucchero a velo sopra sarà la ciliegina sulla torta che li renderà più gustosi.

Oltre ai ravioli, cosa mangiare a Carnevale a Roma

Oltre ai ravioli non mancheranno sulla tavola le frappe e le castagnole. Le prime, da tutti conosciute come chiacchiere, si preparano con ingredienti quali

FARINA 00

UOVO A TEMPERATURA AMBIENTE

TUORLO

BURRO MORBIDO

ZUCCHERO SEMOLATO

LIQUORE

SALE

OLIO DI SEMI DI ARACHIDE

ZUCCHERO A VELO

Quelle romane si contraddistinguono per la leggerezza e la loro friabilità. Affinché vengano così si consiglia di usare il liquore nell’impasto, il burro ammorbidito e le uova a temperatura ambiente.

