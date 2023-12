Immergiti in un viaggio affascinante attraverso il colore

Conto alla rovescia per il Color Hotel a Roma: venerdì 8 dicembre 2023 si spalancano le porte di un mondo straordinario fatto colore… tanto colore!

Che cos’è il Color Hotel?

Al confine tra realtà e sogno, il Color Hotel è uno spazio di 4.000 mq che si presenta come un hotel dalle sembianze incantevoli, ma custodisce al suo interno incredibili sorprese da vivere e condividere sui social.

L’iniziativa è parte del progetto di un rebranding di THE WOW SIDE SHOPPING CENTRE, che ha arricchito l’offerta commerciale, introducendo per la prima volta in Italia una vera e propria Entertainment Area Permanente di oltre 7.000 mq.

Color Hotel sfida gli standard tradizionali dell’ospitalità, concentrandosi sul coinvolgimento diretto dei suoi ospiti. L’esperienza infatti diviene la chiave per fare ingresso in 11 ambientazioni che suscitano curiosità e stupore: si può pattinare in una scintillante Roller Disco, giocare in una Game Room formato XXL, rimbalzare nell’incredibile stanza dei cuscini e tanto altro.

Il format originale, firmato Lux Eventi, trasporta in un mondo in cui il colore non è solo una sfumatura visiva, ma una dimensione che si può toccare, sentire e in cui immergersi a 360°. Color Hotel consente così ai suoi ospiti di interagire, emozionarsi, varcare la soglia dell’immaginazione e colorare la loro permanenza.

Opening: 8 Dicembre

Tickets: https://colorhotel.world/tickets/

SCONTO COLOR HOTEL

Sconto esclusivo del 50% sui biglietti d’ingresso!

Come ottenere lo sconto?

Visita il sito web https://colorhotel.world/tickets/

Seleziona la data e la fascia oraria desiderate

Inserisci il codice promozionale 50OFF prima del pagamento

Goditi un’esperienza unica a metà prezzo!

Ma attenzione, questa è un’opportunità a tempo limitato, e il conto alla rovescia è iniziato.

Assicurati di prenotare prima che sia troppo tardi!

ORARI DI VISITA

Il Color Hotel segue questi orari:

Venerdì 8 dicembre: 12:00 – alle 21:00 (ultimo ingresso alle 20:00)

Sabato 9 dicembre E Domenica 10 dicembre: 10:00 – alle 21:00 (ultimo ingresso alle 20:00)

Lunedì 11 dicembre chiuso

Da Martedì 12 dicembre a Venerdì 15 dicembre: 14:00 – alle 21:00 (ultimo ingresso alle 20:00)

Da Sabato 16 dicembre a Sabato 23 dicembre: 10:00 – alle 21:00 (ultimo ingresso alle 20:00)

Domenica 24 dicembre: 10:00 – alle 19:00 (ultimo ingresso alle 18:00)

Lunedì 25 dicembre chiuso

Da martedì 26 dicembre a domenica 31dicembre: 10:00 – alle 21:00 (ultimo ingresso alle 20:00)

1 Gennaio 10:00 – alle 21:00 (ultimo ingresso alle 20:00)

Da martedì 2 gennaio a lunedì 15 gennaio: 11:00 – alle 21:00 (ultimo ingresso alle 20:00)

DOVE SI TROVA IL COLOR HOTEL

Il Color Hotel si trova al primo piano del WOW SIDE SHOPPING CENTER, in Viale Donato Bramante, 31/65, 00054 a Fiumicino, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.

Autobus: da Fiumicino Piazzale Alberto Dalla Chiesa scendendo alla stazione parco Leonardo. In alternativa, con il treno per Fiumicino scendendo alla fermata Parco Leonardo.

Auto: partendo da Roma, bisogna prendere il G.R.A (Uscita 30 Autostrada) Roma Fiumicino, uscita zona commerciale.

Dall’ aeroporto Leonardo Da Vinci e Fiumicino: Via Portuense, zona commerciale nord.

DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI

È possibile acquistare i biglietti online tramite il seguente link:

https://colorhotel.world/tickets/

In alternativa, è possibile acquistarli direttamente presso la biglietteria, se disponibili al momento della visita.

COSTO DEL BIGLIETTO

Adulto – Intero €12

Bambino – Ridotto €10 (dai 4 ai 12 anni)

Bambino fino a 3 anni gratis

Family Pack (2 adulti e 2 bambini dai 4 ai 12 anni) 40€

I bambini sotto i 4 anni entrano gratuitamente ma necessitano di prenotazione. I ragazzi dai 14 anni in su possono entrare non accompagnati da un maggiorenne.

Per coloro che posseggono un’invalidità certificata pari o superiore al 70% o 104 in caso di minori, l’ingresso è gratuito e il loro accompagnatore ha diritto a un biglietto ridotto. Garantiamo sempre l’ingresso a queste categorie ed è prevista una corsia preferenziale in caso di fila. Invece per coloro che sono affetti da una patologia invalidante che li costringe ad una limitata mobilità utilizzando la sedia a rotelle o altri ausili è sconsigliata la visita in quanto la maggior parte delle attrazioni non è fruibile per chi ha disabilità motorie.

COSE DA SAPERE…

Per godere appieno l’esperienza e farvi sentire come se foste nella vostra stanza d’hotel, vi informiamo che si accede al COLOR HOTEL senza scarpe (dei calzini antiscivolo monouso saranno consegnati all’ingresso dal personale incaricato). Le vostre scarpe dovranno essere lasciate negli appositi armadietti personali.

È POSSIBILE ENTRARE IN RITARDO RISPETTO ALL’ORARIO ACQUISTATO?

Se si arriva puntuali l’ingresso è garantito. Se arrivate a un orario diverso, non possiamo garantire che possiate entrare immediatamente, verrete inseriti nei primi posti disponibili.

CHE SUCCEDE SE HO COMPRATO UN BIGLIETTO E NON RIESCO A VENIRE?

I biglietti non sono rimborsabili ma se avete acquistato un biglietto per una data e non riuscite a venire, lo stesso potrà essere riutilizzato dal lunedì al giovedì (escluso i giorni festivi) a partire dalla data successiva riportata sul ticket.

QUANTO DURA LA VISITA AL COLOR HOTEL?

La visita dura circa un’ora e un quarto, il percorso all’interno del Color Hotel prevede il passaggio attraverso diverse sale con permanenza limitata.

SONO PERMESSE LE FOTO?

Le foto sono consentite e incoraggiate! Sono vietate le riprese commerciali, le interviste alla stampa, le riprese per i media, e tutte le attrezzature video professionali senza l’approvazione preventiva e l’accompagnamento di un rappresentante del Color Hotel. Per ulteriori informazioni è possibile contattarci al seguente indirizzo info@colorhotel.world