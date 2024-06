Un omaggio alla storia e alla cultura nel cuore di Roma per unire Italia e Corea: 5 monumentali opere d’arte scultoree si alzano verso il cielo

Dall’11 giugno al 30 settembre 2024, Roma ospiterà la straordinaria mostra “Colonne Infinite” dell’acclamato scultore coreano Park Eun Sun. Curata da Leonardo Contini, questa installazione artistica monumentale, realizzata in occasione del 140° Anniversario delle Relazioni Diplomatiche tra Italia e Corea, promette di fondere l’arte contemporanea con la grandiosità dell’antichità romana.

“Colonne infinite”: una fusione tra Oriente e Occidente

“Colonne Infinite” è composta da cinque imponenti sculture, che si elevano maestosamente verso il cielo, con altezze variabili tra 6 e 14 metri. Le opere sono posizionate in tre luoghi storici iconici della capitale: il Parco Archeologico del Colosseo, Piazza Bocca della Verità e il Septizodium. Le opere di Park Eun Sun, oltre a celebrare la lunga amicizia tra Italia e Corea, simboleggiano l’incontro tra l’Oriente e l’Occidente, tra l’arte contemporanea e le radici antiche della civiltà.

Dove ammirare le opere di Park Eun Sun?

Nel Parco Archeologico del Colosseo, due colonne in granito rosso e nero si ergono come una continuazione ideale del peristilio del Tempio di Venere, un richiamo poetico alla storia che permeano questo spazio leggendario. Le colonne non solo abbelliscono l’area, ma invitano il pubblico a riflettere su ciò che il tempo ha cancellato e su ciò che ancora vive nella memoria collettiva.

A Piazza Bocca della Verità, una singola colonna di 14 metri domina il Foro Boario, creando un dialogo visivo con le storiche colonne Traiana e Aurelia. Questa scultura, situata tra i Templi di Ercole Vincitore e di Portuno, diventa così un nuovo punto di riferimento nella piazza, e fa idealmente da ponte tra passato e presente.

Infine, due colonne di oltre 6 metri trovano posto presso il Septizodium, affacciandosi sul Circo Massimo. Queste opere evocano certamente la grandiosità dell’antico ninfeo, ma anche l’importanza storica e culturale del luogo e invitano i visitatori a una riflessione sul significato della condivisione e della complicità nello spazio pubblico.

L’arte di Park Eun Sun

Park Eun Sun, nato a Mokpo, Corea del Sud, nel 1965, ha scoperto la passione per l’arte fin da giovane. Dopo aver inizialmente studiato pittura, ha trovato la sua vera vocazione nella scultura, trasferendosi all’Università di Kyung Hee a Seoul. Qui, ha iniziato a esplorare l’uso del marmo e del granito, materiali che sono diventati il suo marchio distintivo.

Le sculture di Park sono caratterizzate da profonde fratture che attraversano la superficie, simboli di sofferenza e rinascita. Queste ‘ferite’ offrono una visione dell’interno grezzo della pietra, rappresentando un’apertura verso l’interiorità umana e un continuo dialogo tra forma e materia. La sua tecnica di alternanza bicromatica aggiunge ulteriore profondità alle opere, creando un effetto visivo unico di stratificazione.

“Colonne Infinite”, l’evento culturale di portata internazionale

“Colonne Infinite” è un progetto ambizioso e significativo, sostenuto dal Ministero della Cultura, Sport e Turismo della Repubblica di Corea, dall’Istituto Culturale Coreano in Italia e dalla Korean Foundation for International Cultural Exchange (KOFICE). La mostra, realizzata in collaborazione con il Parco Archeologico del Colosseo e il Comune di Roma, rappresenta un ponte culturale tra due nazioni e celebra quasi un secolo e mezzo di relazioni diplomatiche tra le due nazioni.

Crediti foto_ Nicola Gnesi per Istituto Culturale Coreano in Italia