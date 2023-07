I Coldplay da anni hanno lanciato delle iniziative green durante i loro concerti, dai braccialetti luminosi ai coriandoli biodegradabili.

Coldplay, tra concerti e riciclo

I Coldplay sono tra le band più famose al mondo, i loro concerti sempre sold out e tra i più apprezzati. Lo sappiamo molto bene qui in Italia, in particolare a Milano e Napoli, dove la band britannica ha tenuto dei concerti nel 2023. Lo sapranno bene anche i romani, quando i Coldplay suoneranno allo Stadio Olimpico nel prossimo 2024.

Il potere mediatico che deriva dal successo internazionale va sfruttato anche per iniziative benefiche e i Coldplay non si sono mai tirati indietro. In particolare ci riferiamo all’ecosostenibilità, una battaglia che la band inglese porta avanti in tutti i loro tour.

Le iniziative green sono state tantissime nel corso degli anni, tra palchi alimentati a energia cinetica, coriandoli biodegradabili sparati durante le esibizioni e il divieto di uso di plastica usa e getta.

Per le numerose tappe del loro tour mondiale “Music of the spheres world tour”, inoltre, è stata lanciata l’iniziativa legata alla piantumazione di un albero per ciascun biglietto venduto. Insomma, i Coldplay non sono nuovi a progetti legati al mondo dell’ambiente e del riciclo.

Braccialetti luminosi

Da anni i Coldplay, in particolare, distribuiscono agli spettatori dei loro concerti dei braccialetti luminosi, che si illuminano a ritmo con la musica e si spengono alla fine delle esibizioni. Si tratta di uno strumento per far immergere lo spettatore nell’atmosfera del concerto, ma non può essere conservato come oggetto ricordo dell’esperienza.

I braccialetti infatti sono realizzati con plastica riciclata e, per evitare l’inquinamento, dovrebbero essere restituiti alla fine di ogni concerto. Così, di concerto in concerto, di tappa in tappa, i braccialetti passano dai polsi di tantissimi fan, senza nuocere all’ambiente.

Per spingere gli spettatori a restituire i braccialetti, i Coldplay hanno lanciato un’iniziativa. Dopo ogni data si calcola il numero percentuale di braccialetti restituiti, in modo tale da stilare una classifica delle varie città ospitanti. In testa a questa speciale classifica c’è Chicago con il 90% dei braccialetti restituiti, mentre a Napoli e Milano le percentuali sono rispettivamente dell’82% e dell’83%. Vedremo quanti ne saranno restituiti a Roma nel 2024.