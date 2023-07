Dopo il successo del 2023 i Coldplay torneranno in Italia anche l’anno prossimo. La loro prossima tappa è Roma.

Dopo il successo del 2023 i Coldplay torneranno in Italia anche l’anno prossimo. La loro prossima tappa è Roma.

LEGGI ANCHE – Roma, l’omaggio ai Coldplay: appuntamento da non perdere il 30 Luglio

Coldplay a Roma

A fine giugno 2023 i Coldplay hanno aggiunto l’Italia tra le tappe del loro tour. In quell’occasione la band aveva scelto Napoli e Milano, regalando un grande successo di pubblico. La prossima tappa italiana nel 2024, questa volta, sarà proprio Roma e, a quanto sembra, potrebbe essere l’unica. Nel video trailer di presentazione del loro tour, i Coldplay sono apparsi a Ponte Milvio. Un suggerimento verso tutti i fan, che non vedono l’ora di assistere ad un loro concerto a Roma.

Sono anche comparse le bandiere dei Paesi che ospiteranno il “Music of the Spheres World Tour 2024”: Grecia, Romania, Ungheria, Francia, Germania, Finlandia, Austria, Irlanda e infine proprio l’Italia.

Dobbiamo tornare al 2003 per ricordare l’ultimo concerto a Roma dei Coldplay, ben 21 anni fa, al Foro Italico. Si tratta quindi di un appuntamento storico per tutti i fan della band, che non vorranno aspettare altri 21 anni.

“Io giuro che se i #Coldplay faranno una tappa a Roma nel 2024 ed io per la seconda volta non riuscirò a prendere i biglietti partiranno tantissime querele”.

“Se i Coldplay vengono a Roma nel 2024 io mi vendo un rene, chiedo un prestito in banca ma devo avere quei biglietti assolutamente.”

Questi sono solo due dei tanti commenti dei fan che hanno il timore di non riuscire ad assistere al concerto nemmeno quest’anno. Dopo l’annuncio in molti si sono precipitati su Twitter o su altre piattaforme social per chiedere informazioni e cominciare già ad organizzarsi.

“Devono uscire dei biglietti su roma per i coldplay????”

C’è anche chi prova ad indovinare le date della vendita dei biglietti per il concerto, dando delle indicazioni che chissà se dovessero risultare esatte.

“probabilmente faranno come lo scorso anno in cui i giorni prima negli stadi di Milano e Napoli c’erano stati dei teaser, poi il 22 agosto l’uscita delle date, il 24 la prevendita e il 25 la vendita generale”.