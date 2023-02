La Città del Vaticano realizzata con oltre 100mila mattoncini Lego. La mostra che fa impazzire grandi e piccini

Il Centro commerciale Leonardo, a Fiumicino, ospita fino a Gennaio 2024 la mostra di mattoncini Lego più grande d'Europa, con riproduzioni di monumenti, opere d'arte, scene di film e molto altro.

Lego, passione e creatività

L’azienda danese LEGO produce mattoncini assemblabili dal 1949 e, oggi, a più di 80 anni di distanza grandi e piccini continuano a giocare ed entusiasmarsi, dando sfogo alla propria creatività.

La mostra dei Mattoncini Lego a Fiumicino, nel Centro commerciale Leonardo, è un ottimo esempio della passione per i Lego che non smette mai di coinvolgere chiunque. La mostra è la più grande allestita in Europa al momento e raccoglie al suo interno riproduzioni impressionanti di monumenti provenienti da tutto il mondo, stadi di calcio, personaggi dei film e delle serie tv più celebri e tanto altro.

ll percorso della mostra

Roma diventa una grande protagonista di questa mostra con la riproduzione di alcuni dei suoi monumenti più iconici. Il percorso della mostra li esalta posizionandoli all’ingresso, per poter godere delle riproduzioni prima di tutto il resto. San Pietro e il Colosseo sono tra le più elaborate, con l’utilizzo di oltre 100 mila mattoncini Lego!

Harry Potter, il Titanic, Star Wars e molto altro!

Passeggiare tra le riproduzioni della mostra significa imbattersi in alcuni dei più iconici simboli della filmografia e della storia recente.

Sicuramente impressionante il Titanic, realizzato con 500 mila mattoncini Lego in scala 1:25. Il risultato finale è un modello lungo 11 metri e alto quasi 3.

Nella mostra c’è anche spazio per le iconiche partite di Quidditch dell’universo di Harry Potter, Thor e Capitan America come rappresentanti degli Avengers, la montagna solitaria di Erebor del “Signore degli Anelli”. Senza dimenticare un’intera sezione dedicata a Star Wars, con modelli precisi di alcune scene dei film più iconici della saga.

Mettiti all’opera con Lego

A metà del percorso espositivo è presente anche una sezione dedicata alla creatività! Al visitatore vengono messi a disposizione mattoncini lego di ogni genere per creare la propria personalissima riproduzione.