La città più cara d’Italia non è Roma che nella classifica non risulta tra i primi dieci posti: tutti i dettagli sull’indagine

E’ terminata un’indagine sull’inflazione di aprile pubblicata poi dall’Istat che ha divulgato i dati territoriali in base ai quali l’Unione Nazionale Consumatori ha compilato la classifica delle dieci città e/o regioni più care d’Italia, facendo riferimento al costo della vita. Dall’elenco Roma non rientra nelle prime dieci, ecco, infatti, qual è la città più cara d’Italia.

Qual è la città più cara d’Italia

Secondo l’ultima indagine pubblicata dall’Istat, la città più cara d’Italia è Venezia con un’inflazione pari all’1,9%. Al secondo posto troviamo Siena, con un incremento di spesa annuo per famiglia di 485 euro. A seguire Parma e Rimini, città in cui l’aumento è pari a 435 euro, 1.6% annua.

La classifica continua con le seguenti città:

Milano inflazione +1,4%, aumento a famiglia pari a 400 euro

Firenze inflazione +1,5%, aumento a famiglia pari a 392 euro

Trieste inflazione +1,6%, aumento a famiglia pari a 391 euro

Padova inflazione +1,5%, aumento a famiglia pari a 386 euro

Benevento inflazione +1,8%, aumento a famiglia pari a 385 euro

Arezzo inflazione +1,5%, aumento a famiglia pari a 383 euro

Napoli inflazione +1,7%, aumento a famiglia pari a 375 euro

Roma non è tra le prime dieci città più care d’Italia anche se il rincaro annuo per famiglia media è di 220 euro nel Lazio.

La posizione di Roma

Secondo quanto riferito dall’Istat, l’inflazione nella capitale è cresciuta dello 0,9%. Tale dato conferma un aumento ma minore rispetto ad altri luoghi italiani.

I territori con una diminuzione del costo

Le città o regioni in cui, invece, il costo della vita è diminuito sono Aosta dove la deflazione è più alta (- 0,9%) ed una famiglia media può risparmiare circa 234 euro all’anno. A seguire Imperia, con lo 0,6% e un risparmio medio annuo pari a 134 euro per famiglia tipo. In terza posizione c’è Caserta con – 0,5% e un risparmio medio annuo di 107 euro a famiglia. Si tratta anche della città più economica d’Italia.

