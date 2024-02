La città delle biciclette è un luogo unico dove poter fare lunghe passeggiate immersi nella natura: si trova a pochi passi da Roma

Non solo Roma, la città eterna è circondata da posti unici e ricchi di storia e cultura. Oggi vogliamo parlarvi della città delle biciclette che si trova a pochi passi dalla Capitale. Da molti conosciuta come la Perla del Mar Tirreno, da qualche anno, però, si è evoluta e rientra in un sistema di percorsi turistici più all’avanguardia della provincia romana.

Dov’è la città delle biciclette a pochi passi da Roma?

La città delle biciclette si trova a pochi passi da Roma, precisamente a Santa Marinella. La località del litorale laziale non solo presenta un lungomare con l’acqua cristallina ma è caratterizzata anche da percorsi utili ad esplorare le bellezze naturali e storiche della città eterna e dell’area sud viterbese.

I percorsi ciclistici da non perdere

La prima cosa da sapere è che la città delle biciclette si trova a a circa 60 km da Roma. In secondo luogo, sono presenti percorsi da principianti, di media difficoltà e per esperti.

Uno dei percorsi più suggestivi è quello che attraversa la zona del Castello di Santa Severa e quindi dà la possibilità di affacciarsi sul mare. Da lì si arriva alla città di Tarquinia, nella provincia di Viterbo. Sono circa 40 km e nel tragitto potrete vedere la Riserva Naturale di Torre Flavia e le Saline di Tarquinia. Il percorso è consigliato per ciclisti professionisti.

Un altro percorso molto affascinante e accessibile a ciclisti principianti è quello caratterizzato da un’escursione dei Monti della Tolfa. Qui sarà possibile esplorare un borgo medievale con le sue antica mura e un bellissimo castello.

Infine, vi è un terzo percorso da percorrere con la propria bici fino a raggiungere il Comune di Allumiere, nella provincia di Roma. E’ un paese conosciuto per la sua tradizione mineraria e si trova nel cuore della provincia romana. Qui, una volta terminata l’escursione, è possibile tornare in direzione di Santa Marinella attraverso la valle del Mignone, un percorso di 30 km. Anche questo è un percorso consigliato ai ciclisti professionisti.

