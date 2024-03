La cicoria ripassata è un piatto tipico romano ma qual è il trucco per togliere l’amaro? Scopriamolo insieme

La cicoria ripassata alla romana viene usata come contorno o come condimento per primi e secondi piatti. Dal sapore selvatico e amaro, sono tante le persone che non riescono a mangiarla proprio per tale motivo. Dunque, qual è il trucco per renderla più dolce? Scopriamolo.

Cicoria ripassata alla romana: la ricetta

La Cicoria ripassata alla romana è una delle ricette più semplici e veloci da preparare. Gli ingredienti necessari sono:

2 mazzetti di cicoria

2 spicchi di aglio

olio extravergine di oliva

sale e peperoncino

In primo luogo bisogna pulire e lavare accuratamente la cicoria. Poi cuocere le foglie con acqua abbondante per circa 10 min. Intanto, fare soffriggere l’aglio con qualche cucchiaino di olio e utilizzare una padella ampia così da fare amalgamare bene la verdura. Lasciare, poi, saltare per pochi minuti la cicoria, aggiungendo sale e peperoncino.

Come rendere la cicoria meno amara

Come tutti sanno la cicoria è molto amara e a molte persone sono restie a mangiarla nonostante abbia molte proprietà benefiche. Infatti, tale verdura è ricca di vitamine, ha proprietà lassative, digestive, stimola reni, pancreas, fegato e aiuta a regolare il colesterolo nel sangue.

Il trucco per togliere l’amaro dalla cicoria è molto semplice: se viene lessata e cotta nella pentola a pressione basterà aggiungere un cucchiaino di bicarbonato. In alternativa, è bene cuocerla con un poco di pomodoro o insieme ai fagioli cannellini. Un’altra ipotesi è quella di cuocerla con le patate, che assorbono l’amaro.

Quindi non è necessario fare un utilizzo eccessivo di sale che risulta anche essere nocivo per il nostro corpo se viene assunto in quantità troppo elevate.

Inoltre, scegliete bene la cicoria da comprare. Se non siete esperti fatevi consigliare dal fruttivendolo che saprà, senza dubbio, dire qual è il prodotto migliore da scegliere per far sì che la cicoria ripassata sia buona e gustosa e poco amara.

FOTO: SHUTTERSTOCK