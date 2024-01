La casina delle civette a Villa Torlonia è un luogo affascinante avvolto nel mistero, il cui significato è legato alla stregoneria.

La casina delle civette

Nel cuore di Villa Torlonia sorge la misteriosa “Casina delle Civette”, un’architettura misteriosa e ambigua, al punto che sembra uscita da un film di Tim Burton. Originariamente chiamata “Capanna Svizzera”, questa residenza fu ideata nel 1840 da Giuseppe Jappelli su commissione di Alessandro Torlonia. I lavori, successivamente proseguiti da Enrico Gennari, trasformarono la struttura della casina delle civette in un vero e proprio museo.

L’edificio deve il suo nome al motivo ricorrente delle civette all’interno, raffigurate attraverso immagini, decorazioni e disegni. La scelta di questo animale notturno e solitario si lega al principe Giovanni Torlonia, sempre attento all’esoterismo. La scritta “Sapienza e Solitudine” su un’architrave sottolinea ulteriormente la connessione tra il principe e la simbologia delle civette, creature che rappresentano la filosofia e la saggezza.

Cosa c’entra la stregoneria?

Le civette, da Omero in poi, sono state associate alla dea della saggezza Atena nei miti dell’antica Grecia e in quelli dell’antica Roma. Tuttavia, dal medioevo, il simbolismo delle civette ha preso una piega differente e sono state spesso associate alla stregoneria. Si credeva che le streghe si trasformassero proprio in civette per sfuggire alle persecuzioni.

Il percorso attraverso la Casina delle Civette rivela una serie di rappresentazioni simboliche. Le vetrate, opera di Duilio Cambellotti, mostrano guerrieri, simboli come il chiodo, la lucciola, i trifogli, l’edera, la rosa e l’uva. Questi elementi, insieme a figure come donne con mantelli di diversi colori e animali vari, contribuiscono a denominare le diverse zone della casa, come il balcone delle rose e il salottino dei satiri. Così la Casina delle Civette è diventato un luogo misterioso, nel quale il simbolismo delle civette si intreccia con la storia e l’esoterismo.