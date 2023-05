Carlo Verdone e Fulvio Abbate si sono rivisti per trascorrere qualche ora insieme e raccontarsi le ultime notizie: ecco cosa è successo mentre erano in un bar di Monteverde Vecchio

Carlo Verdone e Fulvio Abbate sono molto amici e non perdono occasione di vedersi e trascorrere del tempo insieme per aggiornarsi sulla loro vita, raccontarsi le ultime notizie e parlare di progetti. Proprio durante uno degli ultimi incontri, categoricamente davanti ad un caffè e un cornetto in un bar a Monteverde Vecchio, ai due è successo qualcosa di insolito.

LEGGI ANCHE:– Carlo Verdone e “le olive greche”: retroscena sulla famosa battuta del film Borotalco

Carlo Verdone e Fulvio Abbate, cosa è successo alla coppia durante la solita colazione al bar?

Carlo Verdone ha postato sui social la foto scattata insieme al suo amico Fulvio Abbate con cui ha trascorso qualche ore nella mattinata del 25 maggio 2023 in un bar di Monteverde Vecchio. Davanti a un cornetto e un cappuccino, tra un pettegolezzo e l’altra, una riflessione e qualche risata, ai due amici è capitato un episodio mai accaduto prima.

(KIKA)

Mentre erano intenti a discutere sul tema dell’ingratitudine, i due artisti sono stati interrotti, come ha spiegato il regista, da due operai del comune.

“A’ Ca’, je la famo cor Siviglia? Che dichi?”, hanno chiesto, facendo riferimento alla finale di Europa League tra Roma e Siviglia in programma a Budapest mercoledì 31 maggio. “Ho allargato le braccia. ‘Se rientrano quelli rotti forse si’. Loro: ‘T’avemo lasciato la colazione alla cassa’. ‘Grazie, grazie di cuore. Non dovevate …’. Per poi scoprire che la colazione era la loro e la dovevo pagare io! Chiacchiere ed episodi da bar di prima mattina…”, lo ha raccontato Verdone sotto alla foto pubblicata sui social che è diventata virale in un batter d’occhio.

Come sempre, l’attore romano ha lasciato il segno e i suoi fan, ancora una volta, non hanno potuto fare a meno di sorridere e riflettere sul gesto inaspettato nei confronti del diretto interessato.

FOTO: @KIKAPRESS