Capodanno a Roma, il punto migliore per ammirare i fuochi d’artificio

Capodanno a Roma, ecco cosa è stato organizzato per la notte di San Silvestro nella Capitale: tutti i dettagli

Tra circa dieci giorni sarà Capodanno e c’è chi ancora non ha deciso come festeggiare l’arrivo del 2023. Dopo due anni in standby, ogni città sta per tornare alla normalità e sono tante le iniziative e gli eventi organizzati in tutta Italia. Da Nord a Sud, passando per il centro. A Roma, torna a grande richiesta il concerto gratuito presso i Fori imperiali.

Capodanno a Roma, eventi e fuochi d’articio

Dopo l’emergenza sanitaria, a Roma torna il grande concerto dove si esibiranno cantanti come Elodie, Franco 126, Madame e San Giovanni. L’evento inizierà alle 21,30 e terminerà nella tarda notte, con tanto di musica dal vivo. Faranno da compagnia ai romani e ai turisti i fuochi d’artificio che illumineranno l’intera città.

Anche se lo spettacolo pirotecnico illuminerà tutta la Capitale, esistono due punti dove sarebbe meglio ammirare tale meraviglia: il Pincio, sopra Piazza del Popolo e il Gianicolo, sopra Trastevere.

Il Pincio

Chiunque giunge a Roma non può fare a meno di ammirare e fare una passeggiata nei pressi del Pincio. Il progetto e la realizzazione dei giardini che lo compongono fu opera di Giuseppe Valadier che propose l’idea già nel 1794 a Pio VI ma fu messa in pratica solo anni dopo con l’arrivo dei Francesi. Oltre ai fuochi d’artificio a Capodanno, da questo punto della città si può godere di una vista mozzafiato in ogni momento della giornata.

Il Gianicolo

Anche il Gianicolo è una delle zone più gettonate di Roma. Passeggiare qui è come tornare indietro nel tempo, vista la miriade di statue e angoli storici che lo compongono. Dalla porta San Pancrazio o dalla Fontana di Acqua Paola, fino a costeggiare i viali abbelliti di platano vicini a Villa Aurelia, fino ad arrivare al Monumento di Giuseppe Garibaldi.

FOTO: SHUTTERSTOCK