Concerto di fine anno, gratuito, con Blanco, Lazza e Francesca Michielin, organizzato in collaborazione con Rds 100% grandi successi.

Il palco si accende alle 21.30 con le performance live di Blanco, Lazza e Francesca Michielin.

Presentano Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro



Spazio anche a RDSNEXT, la social web radio fatta dalla GenZ per la GenZ che parla ogni pomeriggio ai più giovani: sul palco sono presenti anche i creator e gli speaker dell’emittente.

La festa capitolina prosegue dopo il brindisi al nuovo anno con uno speciale DJ set firmato Dimensione Suono Roma, emittente del network RDS, per continuare a ballare e divertirsi anche dopo la mezzanotte.

L’evento è promosso nelle settimane precedenti attraverso un piano radio, digital e social dedicato e attività per coinvolgere gli ascoltatori. Previsti anche collegamenti con l’evento in diretta radiofonica nelle ore precedenti la mezzanotte.

Info mobilità

Per l’evento Roma Capitale ha potenziato i mezzi di trasporto pubblici:

il 31 dicembre bus e tram funzionano fino alle 21 e la metro resterà aperta fino alle 2.30 del 1° gennaio 2024, cosi come le 11 linee di bus che raggiungono la metro.

I bus notturni nMA, nMB, nMB1, nMC, nME circoleranno fino alle 8 di mattina del 1° gennaio, quando entrerà in servizio tutta la rete bus, tram e metro.

Per tutti i dettagli, consulta romamobilita.it