Un nuovo anno sta per iniziare, di seguito il calendario 2024 delle festività e i ponti. Ecco qual è la situazione per la città di Roma

Il 2023 deve ancora terminare ma c’è chi sta già organizzando viaggi e weekend fuori porta per l’anno che sta per iniziare. Quindi, per non arrivare impreparati, scopriamo il calendario 2024 e le sue festività.

Calendario 2024 festività

Calendario 2024, ecco in che giorni avverranno le festività:

1 gennaio 2024: lunedì

Epifania: sabato 6 gennaio

Pasqua: domenica 31 marzo

Pasquetta 2024 : lunedì 1 aprile

25 aprile 2024: giovedì

1 maggio: mercoledì

2 giugno: domenica

29 giugno sabato

15 agosto: giovedì

1 Novembre: venerdì

8 dicembre: domenica

25 dicembre: mercoledì

26 dicembre: giovedì

Calendario 2024, quali sono i ponti previsti?

Il primo ponte sarà a gennaio 2024 con un lungo weekend a partire dal momento che il 1° gennaio capita di lunedì. Anche il ponte del 25 aprile è senza dubbio utile per viaggiare, la festa della Liberazione capita di giovedì. La stessa cosa vale per il 2 giugno, che capita di domenica. Poi ancora Ferragosto è di giovedì. Infine, Tutti i Santi e Ognissanti sarà di venerdì.

Quando pianificare un weekend fuori porta

Oltre ai vari ponti e festività presenti sul calendario 2024, ormai è possibile viaggiare in qualsiasi momento dell’anno con offerte low cost per ogni persona, grandi e piccoli.

I più curiosi e appassionati di viaggi non possono fare a meno di seguire pagine social di gruppi che organizzano weekend fuori porta o vacanze adatte ad ogni tipo di esigenza. Così si avrà la possibilità di esplorare il mondo ad un prezzo abbastanza economico.

Quando visitare Roma?

Non c’è un periodo preciso per visitare Roma perché ogni momento dell’anno è diverso e unico. C’è chi preferisce trascorrevi le vacanze natalizie per vivere la magia del Natale e Capodanno tra i mercatini allestiti a Piazza Navona.

Anche la Primavera è un periodo molto bello per visitare la città eterna in fiore che apre le porte del roseto comunale e i parchi romani si colorano di un’atmosfera strepitosa.

Infine, anche d’estate, nonostante le alte temperature e l’umidità, c’è chi non perde occasione di fare un salto nella Capitale e passare del tempo sul litorale laziale, gustando un cocktail in riva al mare e lasciandosi cullare dal rumore delle onde.

