Elon Musk e Mark Zuckerberg sono pronti a sfidarsi al Colosseo per una sfida all’ultimo sangue: tutta la verità al riguardo

Cosa è successo tra Elon Musk e Mark Zuckerberg? E’ questa la domanda che sta facendo il giro del web visto che la storia dei due colossi sta incuriosendo l’opinione pubblica. La loro discussione si sarebbe trasformata in una vera e propria sfida finita sui quotidiani. La coppia è pronta a combattere al Colosseo come due veri gladiatori?

Combattimento tra Musk e Zuckerberg al Colosseo: tutto vero?

Tutto ha avuto inizio qualche giorno fa quando Elon Musk ha annunciato su Twitter di voler sfidare il CEO di Meta Mark Zuckerberg: “Sono pronto a battermi in un match in gabbia, se ci sta anche lui”. L’avversario ha replicato subito rispondendo: “Mandami la posizione”.

Inizialmente, il luogo dell’incontro ipotizzato è stato l’Octagon di Las Vegas, teatro dei match di Ultimate Fighting Championship. Poi è arrivata la notizia del Colosseo data da TMZ che ha fatto il giro del web ed è diventata virale.

Non è passato inosservato il tweet di Musk: “Ci sono possibilità che la battaglia avvenga al Colosseo”. La verità, però, sarebbe un’altra e il Ministero della Cultura avrebbe messo a tacere ogni voce e informazione girata in questi giorni.

“Non c’è stato alcun contatto formale da parte del ministero ne tantomeno alcun atto scritto, anche se la notizia appare gustosa è infondata. – ha affermato l’ente – Il Colosseo viene concesso, non da oggi, per eventi a pagamento di alto profilo quasi sempre a scopo benefico. Ogni richiesta viene valutata attentamente dalla direzione del Parco archeologico e non compete all’organo politico”.

Il pubblico dovrà attendere, quindi, prima di seguire un combattimento fisico tra i due colossi. Per adesso si tratta soltanto di un’utopia e il Colosseo continua ad essere aperto soltanto per visite.

FOTO: SHUTTERSSTOCK