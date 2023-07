Avete mai sentito parlare della Via dritta? Si tratta di un raro esempio urbanistico del Cinquecento in uno dei borghi del Lazio, Caprarola

Il Lazio è una regione italiana ricca di borghi caratteristici, ognuno con la propria storia, cultura e tradizione. Caprarola è uno di questi dove si sviluppa la Via dritta, attualmente chiamata Via Filippo Nicolai. E’ un pezzo urbanistico del cinquecento che racchiude anche un effetto prospettico di un certo spessore.

Via dritta Caprarola, storia e dettagli

La Via dritta fu realizzata tra il 1557 e il 1564, per mezzo dell’architetto Jacopo Barozzi da Vignola contemporaneamente alla costruzione del Palazzo Farnese, situato alla fine della strada.

Il progetto fu commissionato dalla famiglia Farnese per effettuare un riassetto urbanistico del borgo medievale. Infatti, l’obiettivo era quello di avere un centro subordinato al grande Palazzo.

LEGGI ANCHE:– Gita a Cervara di Roma, sai perché è chiamo il paese degli artisti?

Il tragitto è lungo 680 metri ed è segnato da cinque piazze distanti in modo uguale tra loro. Per far sì che riuscisse la sua realizzazione, l’intero impianto urbano del borgo venne totalmente stravolto: fu alzato il livello stradale e furono buttati giù vecchi palazzi per fare spazio a nuovi ponti e abitazioni signorili.

Oltre alla Via dritta, cosa vedere a Caprarola

Oltre alla Via Dritta che collega diverse piazze del paese, a Caprarola attira senza dubbio l’attenzione dei turisti il Palazzo Farnese, costruito nel XVI secolo grazie al progetto di Jacopo Barozzi da Vignola che si ispirò allo schema architettonico di una precedente fortificazione a pianta pentagonale ideata da Antonio da Sangallo detto il Giovane.

L’edificio fa parte del Polo Museale del Lazio e comprende anche dei giardini antistanti che sono aperti al pubblico e possono essere visitati in diversi orari. Il palazzo fu costruito a scopo difensivo, ma successivamente venne usato come la dimora della famiglia del cardinale Farnese e della sua corte.

Caprarola, inoltre, ospita diverse chiese come il Duomo, Chiesa di San Michele Arcangelo, la Chiesa della Madonna della Consolazione e la Chiesa di Santa Teresa.

FOTO: SHUTTERSTOCK