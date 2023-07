Visitare il Pantheon non è più gratuito ormai. Il biglietto da pagare è di 5 euro, ma con modalità abbastanza confusionarie.

Il nuovo sistema di ticketing

La scelta è stata annunciata a Marzo 2023 dal ministro per la cultura, Gennaro Sangiuliano. Le visite al Pantheon non sono più gratuite e aperte liberamente a tutti, ma diventano a pagamento.

Il biglietto ha un costo di 5 euro, che è comunque un prezzo abbordabile per visitare uno dei monumenti più antichi e importanti della capitale. Il nuovo sistema di ticketing ha portato già i suoi primi risultati.

Questa scelta, infatti, non ha causato un calo di visite, ma al contrario ha concesso un guadagno importante nei primi giorni. L’attrattiva del Pantheon ha vinto sulla reticenza al pagamento del biglietto di ingresso, consentendo quindi un buon margine di incassi.

Visitare il Pantheon, comprare il biglietto è un rebus

Il problema sta nel rebus che si è creato per l’acquisto dei biglietti. Se prima era sufficiente mettersi in fila e aspettare il proprio turno, adesso si può evitare questa lunga attesa.

Comprando i biglietti per il Pantheon online, infatti, si può accedere direttamente. Ma come si acquistano?

Come sottolinea anche il New York Times, molti turisti hanno accidentalmente acquistato le audio guide ad un prezzo di 10 euro sul sito ufficiale del Pantheon, quando il loro intento era quello di comprare il biglietto. Hanno scoperto solamente all’ingresso di doverlo comprare come tutti gli altri facendo la fila.

Questo avviene perché il sito per acquistarlo è il sito del Ministero della Cultura, dal quale, però, non sono disponibili le audio guide.

Un altro problema di questo sistema di ticketing è il mercato nero che si sta già cominciando a sviluppare. Non è una pratica inusuale in Italia, e specialmente a Roma con i suoi numerosi monumenti, quella di vendere i biglietti a prezzi elevati su mercati diversi da quello tradizionale. L’esempio più calzante riguarda proprio il Colosseo. Si spera che con il Pantheon la storia sia diversa.