Da marzo a Roma è in arrivo una novità: si potrà andare al cinema con il proprio cane ma a una condizione, tutti i dettagli al riguardo

Roma fa il pieno di novità nel mese di marzo. A partire da oggi, il primo giorno del mese, chi vorrà potrà assistere ad alcune proiezioni della Casa del Cinema in compagnia del suo cane. Si tratta di un’iniziativa volta a promuovere il legame con il proprio animale domestico con cui poter condividere anche tale attività. Tuttavia, ci sono delle condizioni da rispettare.

Roma, la casa del Cinema apre le porte ai cani

Entrando nel dettaglio dell’iniziativa, le persone potranno accedere con il proprio cane ad alcuni spettacoli pomeridiani infrasettimanali della sala Cinecittà prodotti dalla Fondazione Cinema per Roma. Gli interessati potranno acquistare i biglietti esclusivamente presso la biglietteria della Casa del Cinema.

Un altro aspetto da considerare è ad ogni orario possono accedere un numero limitato di cani, fino a esaurimento dei posti disponibili a loro dedicati. Gli animali e i loro proprietari hanno una fila dedicata, la prima della sala, così da consentire al proprietario di allontanarsi tempestivamente quando il cane ha bisogno di uscire per motivi vari.

Inoltre, ogni persona può acquistare un massimo di due biglietti nella fila dedicata. Altri accompagnatori possono comprare il ticket per altre file se ancora disponibili.

Il cane al cinema, cosa bisogna sapere

Le condizioni per portare il proprio cane al cinema sono diverse. In primo luogo l’animale non può salire sulle poltrone ma deve utilizzare l’apposito tappeto posizionato davanti alla prima fila. Tuttavia, i cani più piccolo potranno essere tenuti in braccio.

I cani devono essere vaccinati, avere tutti i trattamenti antiparassitari e godere di ottima salute. Ogni animale deve portare obbligatoriamente il collare o la pettorina e il guinzaglio deve essere in buone condizioni. Gli addetti possono fare dei controlli a campione.

Qualora i cani facessero dei bisogni all’interno della sala, i proprietari devono pulire e sono loro gli unici responsabili per i possibili danni fisici o materiali che possono causare gli animali.

Senza dubbio si tratta di una bella iniziativa che, però, può durare e avere una buona riuscita solo se i diretti interessati rispettano le regole.

