I cilindri a strisce rosse, bianche e blu sono un simbolo dei barbieri: storia, significato e curiosità

E’ una storia che risale al Medioevo quella dei cilindri a strisce rosse, bianche e blu che si trovano fuori a molti negozi di barbieri. Ormai diventato un simbolo del settore, ma qual è il significato di essi e perché vi si trovano ancora dopo così tanto tempo?

Qual è la storia dei cilindri a strisce rosse, bianche e blu dei barbieri

Secondo alcune fonti, la storia dei barbieri e i loro cilindri risale all’età del bronzo e per molto tempo questo tipo di professione non si occupava soltanto di peli e capelli, ma anche di piccole interventi, come medicazioni di ferite, estrazioni di denti, salassi. E’ per tale motivo che i professionisti del settore venivano chiamati barbieri-chirurghi.

LEGGI ANCHE:–Uniqlo apre a Roma, la curiosità sull’errore del nome che in pochi conoscono

Il cilindro rotante risale ad una pratica antica riguardante il salasso. Chi se ne occupava prendeva una staffa, che il paziente doveva impugnare per distendere le vene del braccio, una bacinella, e dei bendaggi.

Nella maggior parte dei casi le bende erano avvolte intorno alla staffa che veniva coperta dalla bacinella, per tenere insieme tutto ciò che serviva. Il tutto poi veniva messo fuori la bottega sia per fare in modo che si asciugassero i bendaggi bagnati, sia come segno di pubblicità.

Quando vi era un po’ di vento, le bende ruotavano intorno alla staffa così da realizzare un effetto ottico caratterizzato dal colore rosso, che rimandava al sangue.

Tale lavoro veniva svolto dai barbieri a partire dal 1163, quando, durante il Concilio di Tours, il papa Alessandro III vietò ai religiosi di fare salassi.

I cilindri dei barbieri nell’età contemporanea

Oggi i cilindri fuori ai negozi dei barbieri in Italia si trovano solo in determinate zone, da quando sono tornati di moda. In particolare, tale diffusione è avvenuta con la cosiddetta estetica hipster che consiste nel farsi crescere la barba e baffi.

Vi è una catena di negozi in cui vi lavorano barbieri molto giovani. Prende il nome di Bullfrog ed ha quattro negozi a Milano, uno a Varese e uno a Roma. In ogni edificio vi è un cilindro da barbiere ma con i colori europei che sono il bianco e il rosso.

FOTO: SHUTTERSTOCK