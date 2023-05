A pochi passi dal Pantheon, si aprono le porte a Starbucks anche nella capitale, dove si inaugureranno altre aperture.

A pochi passi dal Pantheon, arriva per la prima volta nella città eterna, l’apertura di una delle catene internazionali più famose al mondo. Stiamo parlando della grande catena di caffè americana firmata Starbucks.

Starbucks vicino Piazza Montecitorio

Fondata nel 1971 negli Stati Uniti, la società, con la sua innovativa offerta di caffè e snack, ha rapidamente acquisito popolarità, espandendosi in tutto il mondo.

Nonostante uno scetticismo iniziale, sull’impossibilità di sostituire il classico e intramontabile espresso, l’azienda è riuscita ad entrare anche nel cuore degli italiani.

Con oltre 20 Starbucks, oggi l’azienda ha deciso di farsi spazio anche tra le mura antiche del centro di Roma.

Il nuovo Starbucks di Roma: cosa troverete nel nuovo locale

Sviluppato su due piani, il nuovo locale di Starbucks, in via della Guglia 56A, si inserisce armoniosamente tra le vie della città proponendo ai romani uno stile unico, dai toni moderni ed eleganti.

Starbucks a Roma

Frappuccini, caffè ghiacciati e bevande di tutti i tipi sono solo parte dell’offerta di cui i clienti possono godere in un momento di relax con i propri amici.

Non mancano, inoltre, le postazioni per lavorare comodamente con il proprio pc portatile e godersi, nel frattempo, una bella tazza di caffè.

Starbucks a Roma

Per conquistare gli italiani più esigenti, Starbucks riserva loro tra le innumerevoli bevande, anche la Oleato, un Caffè Starbucks infuso con olio extra vergine di oliva Partann, che offre un’esperienza unica anche per i veri appassionati di caffè.

Non resta che scegliersi la propria bevanda e accompagnarla con le varietà di dolci e piatti salati esposti nella lunga vetrata tipica di Starbucks, in cui è impossibile non perdersi nella ricerca della portata preferita.

Starbucks a Roma

Starbucks a Roma, cosa manca nel nuovo locale

Nonostante le numerose golosità che questa catena riesce a offrire, che destano curiosità anche agli occhi dei più tradizionalisti, c’è sicuramente da considerare come questa nuova realtà, si stia addentrando in una città che riconosce la bellezza dei luoghi proprio nei piccoli locali unici e antichi che la vivono da decenni.

Le nuove aperture di Starbucks su Roma

Il nuovo Starbucks, aperto in Piazza Montecitorio, è però solo il primo che si situa coraggiosamente nella grande Capitale. L’azienda ha annunciato, infatti, l’intenzione di inaugurare due nuovi punti vendita presso la stazione ferroviaria di Roma Termini entro la fine del mese.

Si aprono così le porte ad un nuovo modo, anche per i romani, di vivere il caffè. Tra la curiosità e, al tempo stesso la perplessità, di innovare la tradizione dell’espresso a Roma, c’è sicuramente la voglia di conoscere questa realtà come un’esperienza da potersi vivere anche nella propria città.