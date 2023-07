Avete mai pensato di vivere nel mondo incantato di Alice nel Paese delle Meraviglie? Al parco dell’Eur a Roma potrete realizzare un sogno

Tutti noi almeno una volta abbiamo sognato di vivere nel mondo di Alice nel paese delle meraviglie ed oggi il sogno potrebbe diventare realtà. Il giardino delle Cascate presso il Laghetto dell’Eur, a Roma fa da cornice a This is Wonderland, una favola dal vivo, progetto ad opera di Lux Eventi. L’iniziativa ha preso il via dal 6 luglio e terminerà il 16 settembre 2023. Scopriamo tutti i dettagli del percorso e il significato nascosto dietro ad ogni personaggio.

Alice nel Paese delle Meraviglie a Roma 2023: i dettagli del percorso

Il parco resterà aperto dalle 19 alle 2 e accoglie uno dei classici della letteratura: Alice nel paese delle Meraviglie, romanzo del 1865 scritto da Charles Lutwidge Dodgson sotto lo pseudonimo di Lewis Carroll.

Circa 18 aree ricche di istallazioni luminose e opere d’arte, oltre 100 gli artisti di fama internazionale impiegati nelle diverse attrazioni. Installazioni, musica e una coreografia di luci e ombre animano quarantamila metri quadri, unendo la realtà alla fantasia.

Una rilettura nuova che si rifà alla domanda: “E se Alice non fosse mai tornata indietro?”.

This is Wonderland – Credits @Annarita Canalella

Alice nel Paese delle Meraviglie a Roma 2023: il significato nascosto dietro ai personaggi

Ogni personaggio di Alice nel paese delle meraviglie simboleggia qualcosa. In primo luogo il Bianconiglio rappresenta l’antitesi di Alice: è inafferrabile, sempre di fretta senza un motivo apparente. L’ansia e lo stress del coniglio, che la bambina inizia a seguire nel corso della storia, potrebbe ricordare che in alcune situazioni gli adulti trasmettono sensazioni negative ai propri figli.

C’è poi il Cappellaio Matto che simboleggia l’abitudine e allo stesso tempo la follia della stessa. Il Brucaliffo è un personaggio caratterizzato dal contrasto tra razionalità degli adulti e la curiosità dei bambini come Alice. Allo stesso tempo, però, simboleggia la saggezza che spingerà la protagonista a capire cose vuole nella sua vita e a maturare. Non è un caso che alla fine il bruco si trasformerà in farfalla.

Lo stregatto, poi, nonostante sia molto enigmatico ha la capacità di aiutare Alice lungo il suo percorso dandole dei consigli.

Infine, la regina dei cuori è l’alter ego della maggior parte degli adulti che non sono riusciti a realizzare i propri sono e restano attaccati al sentimento di rabbia e alla negatività. Soluzione? Tagliare la testa a tutti, ma ciò non porterà mai alla serenità e felicità.

FOTO: Credits @Annarita Canalella