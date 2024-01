21 Savage sbarca finalmente in Italia, con una doppia data dopo l’uscita del suo ultimo album American Dream: i biglietti vanno a ruba

E’ ufficiale: 21 Savage raggiungerà la Capitale per esibirsi a Rock in Roma nel 2024. Il rapper londinese sta attirando l’attenzione di milioni di fan che lo seguono, supportano in ogni occasione ed ora non vedono l’ora di vederlo dal vivo. La notizia del concerto in Italia ha già preso il sopravvento, scopriamo insieme tutti i dettagli sui due appuntamenti italiani da non perdere per chi è appassionato al mondo urban. Di seguito la data e le informazioni sui biglietti. Le richieste già vanno a ruba.

21 Savage concerto, quando si esibirà a Rock in Roma?

21 Savage arriva in Italia con due appuntamenti, nella Capitale si esibirà a Rock in Roma il 16 luglio 2024.

Quando saranno disponibili i biglietti?

I biglietti per 21 Savage saranno disponibili in prevendita su MyLiveNation dalle 12 di martedì 30 gennaio mentre la vendita generale sarà attiva dalle 12 di mercoledì 31 gennaio su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

Intanto, però, la notizia dell’arrivo dell’artista londinese in Italia ha fatto il giro del web e su X sono tanti gli utenti che attraverso un post hanno fatto sapere che parteciperanno al grande evento.

L’altra data in Italia è prevista per il 29 giugno a Milano all’Ippodromo di San Siro in occasione degli I-Days. Tale evento è già sold out.

Biografia e carriera 21 Savage

Da tutti conosciuto come 21 Savage, all’anagrafe è Shéyaa Bin Abraham-Joseph, è un rapper, cantautore e produttore discografico statunitense. Nato a Londra, è cresciuto, però, ad Atlanta con sua madre. Vi si è traferito all’età di 7 anni.

Si è fatto conoscere per il suo mixtape del 2015 “The Slaughter Tape” per poi attirare l’attenzione nazionale con un EP con il produttore Metro Boomin intitolato “Savage Mode”, e i singoli “X” e “No Heart“.

Ha poi collaborato con Offset e Metro Boomin per l’album “Without Warning“. Alla fine del 2017 è apparso in “Rockstar” di Post Malone, nominato in due categorie ai 61° Grammy Awards.

