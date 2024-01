‘American Dream’ è il nuovo album di 21 Savage, che contiene la colonna sonora del primo film del producer.

È uscito in digitale venerdì 12 gennaio American Dream, il terzo album in studio da solista del rapper e produttore discografico 21 Savage. Il progetto segna il ritorno da solista di Savage dopo I am > I was (2018), con cui per la prima volta nella sua carriera ha raggiunto il #1 nella Billboard 200 Albums Chart come artista solista, nonché una nomination ai Grammy nella categoria Best Rap Album e una vittoria ai Grammy per Best Rap Song con il brano a lot.

L’album contiene la colonna sonora del primo film di 21 Savage, American Dream: the 21 Savage story, diretto da Donald Glover, Stephen Glover, Jamal Olori e Fam Udeorji. Prodotto da Tara Razavi e Udeorji, il film ritrae tre generazioni di 21 Savage (Glover, McLaughlin) nel pieno di una crisi personale.

Il trailer presenta Savage e i co-protagonisti del film: nel video, infatti, compaiono il vincitore di cinque Grammy Donald Glover, la star di Stranger Things di Netflix Caleb McLaughlin, l’attrice nominata ai Golden Globe Natasha Lyonne, la star di Bel-Air e cantautore Jabari Banks, Victoria Pedretti di The Haunting of Hill House, Young Mazino di Beef, il veterano di Fast & Furious Chad Lindberg, Gail Bean di Snowfall e Druski, il comico e intrattenitore di Atlanta.