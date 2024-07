TikTok annuncia una nuova experience in-app tutta da vivere per celebrare il nuovo album solista di Jimin dei BTS. Scopriamola insieme.

TikTok lancia una nuova esperienza in-app per celebrare ‘MUSE’, secondo album solista di Jimin dei BTS. Attraverso la campagna #Jimin_Who i fan possono partecipare a un hub interattivo e sbloccare premi esclusivi in occasione dell’uscita del nuovo disco. Uno spazio inedito, dunque, che offre un’experience completamente interattiva con contenuti disponibili solo su TikTok.

Partecipare è semplicissimo. A partire da venerdì 19 luglio, gli utenti hanno accesso all’hub #Jimin_Who cliccando sul banner di ricerca correlato a Jimin e BTS. Tale hub presenta sfide che permettono di sbloccare una cornice del profilo esclusiva a tempo limitato, contenuti speciali di Jimin e un Fan Spotlight che celebra i membri dell’ARMY.

L’iniziativa promossa dalla piattaforma conferma l’attenzione di TikTok alle tendenze musicali internazionali. Del resto, il K-Pop si attesta come uno dei generi musicali più in crescita online. Solo nel 2023 gli artisti K-Pop hanno rappresentato il 50% degli artisti con il maggior numero di visualizzazioni globali. E l’hashtag #kpop ha generato 59,8 milioni di post e 602 miliardi di visualizzazioni.

Dal debutto oltre dieci anni fa, i BTS sono diventati icone globali, stabilendo innumerevoli record e raggiungendo la quarta posizione tra gli artisti con più follower su TikTok. Con oltre 65,5 milioni di follower e 1,4 miliardi di like, gli hashtag legati ai BTS continuano a generare un forte coinvolgimento. Tra i più popolari, #bts (usato in 94,1 milioni di video) e #bts_official_bighit (33,4 milioni di citazioni).

Gli hashtag relativi a #jimin, inoltre, sono stati utilizzati in oltre 22,9 milioni di contenuti. Dopo il successo del suo album di debutto ‘FACE’, la canzone Like Crazy ha ispirato più di 300 mila contenuti e il video della coreografia ha ottenuto oltre 36,2 milioni di visualizzazioni e 8,6 milioni di like. Recentemente, infine, Jimin ha condiviso un video dietro le quinte del Smeraldo Garden Marching Band (feat. Loco), che ha accumulato oltre 11 milioni di visualizzazioni e 2,5 milioni di like.

