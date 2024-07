Si chiama ‘Back To Square Four’ ed è uscito per la label tedesca Unsung Records il nuovo EP dei Moonbound.

Da progetto solista del produttore, polistrumentista e compositore Fabio Trentini (Le Orme, Guano Apes, H-Blockx), coadiuvato da nome illustri della scena internazionale prog e non solo, a vero e proprio gruppo che intende ritagliarsi un posto di rilevanza nella nuova scena musicale che unisce aromi prog e pop rock di livello internazionale. Tutto matura nel 2019 grazie ad una proposta del sassofonista Alessandro Papotto e del batterista Maurizio Masi, entrambi provenienti dal Banco del Mutuo Soccorso, con cui Trentini ha condiviso spesso il palco insieme a Le Orme negli anni 2011-2014.

Si decide così di far rinascere Moonbound come una band vera e propria a cui, nel 2022, si unisce il chitarrista Matteo Ballarin (Aldo Tagliapietra Band). Durante il 2023 la band lavora ad un nuovo EP chiamato Back To Square Four. Il progetto è co-prodotto da MarkusReuter e pubblicato in cd e digitale a fine aprile 2024, sempre con la label tedesca Unsung Records. Un lavoro breve, ma intenso, che contiene brani di ottima fattura. E che mostra l’indubbia capacità compositiva del gruppo e una tecnica strumentale sopraffina maturata dopo anni di attività in studio e live. Sicuramente da recuperare in attesa di nuovi importanti segnali da parte di un gruppo da seguire nelle sue nuove e possibili evoluzioni.

Il progetto Moonbound

Il progetto Moonbound nasce nel 2006 per volontà del produttore, polistrumentista e compositore Fabio Trentini (Le Orme, Guano Apes, H-Blockx). La visione musicale è quella di un pop-rock forte-mente influenzato dalle sonorità degli anni ’70 e ’80, in particolare nell’uso dei sintetizzatori e delle chitarre. Il sound presenta punti di contatto con l’estetica sonora di formazioni come The Police, Tears ForFears e The Alan Parsons Project, ma si caratterizza anche per una marcata vena di progressive rock melodico, in linea con il lavoro di artisti come Yes, Genesis, Peter Gabriel e King Crimson Il primo album, Confession & Release, pubblicato nel 2008 dalla tedesca Unsung Records, vede la partecipazione di numerosi artisti di spicco, tra cui Pat Mastelotto (Mr. Mister, King Crimson) e Markus Reuter (Stick Men, Devin Townsend, Toyah).

L’album viene accolto calorosamente dalla critica inter nazionale, con particolare entusiasmo negli Stati Uniti. Nel 2011, Moonbound pubblica il secondo album, Peak Of Eternal Light. Prodotto in parte ad Austin in Texas (USA) e in parte in vari studi europei, l’album si avvale della collaborazione di artisti illustri come Dave Gregory (XTC), Pete Vuckovc (3 Colours Red) e Michi Dei Rossi (Le Orme). Il terzo album, Uncomfortable News From The Moon viene pubblicato nel 2015. Questo lavoro si distingue per atmosfere e tematiche più cupe rispetto ai precedenti. Tra i prestigiosi ospiti figura-no Tim Pierce, Tony Levin, il produttore Paul DeVilli-ers (Mr. Mister, Yes) e Steve George e Steve Farris dei Mr. Mister. L’album riceve nuovamente entusiastici feedback dalla critica e dal pubblico.