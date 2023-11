Si chiama Fiuto e propone piatti di alto livello sia per i cani che per i padroni

Metti una sera a cena con il tuo migliore amico, ma non quello umano, quello a quattro zampe: la possibilità di cenare insieme oggi c’è, grazie all’apertura di un ristorante gourmet per cani a Roma, dove l’esperienza culinaria di alto livello è assicurata per cani e padroni.

Il Fiuto Restaurant Drink & Food a Roma, vicino a Ponte Milvio, offre non solo una proposta gastronomica classica, ma anche un menu dedicato ai migliori amici dell’uomo, creato da un nutrizionista veterinario: ideato da Mario e Marco Turano, è un locale di cui si può dire, senza paura di offendere nessuno, che si mangia da cani!

Ristorante gourmet per cani: ecco cosa offre

Fuor di battute, il locale è molto curato all’interno e offre un ambiente accogliente per cani e padroni, che finalmente possono godersi una cena gustosa insieme: il cibo offerto ai cani infatti è simile a quello proposto agli umani, con l’eccezione che è cucinato senza condimenti come olio o sale, garantendo un pasto sano e gustoso.

Particolare attenzione è rivolta all’impiattamento, un momento curato dallo chef per garantire un’esperienza gustativa eccellente anche per gli adorati cuccioli.

Ma quali piatti sono stati creati per loro? Ad esempio bowl con riso, proteine e verdure, ma anche opzioni più sofisticate come l’arista con zucchine e carote alla julienne, il merluzzo con ricotta e zucchine bollite, o bocconcini di pollo con purè di patate. I proprietari, Mario e Marco Turano, assicurano di usare solo prodotti di alta qualità per garantire un’esperienza culinaria pregiata anche per i cani.

Per assicurare la tranquillità per tutti è presente anche Grammatico, addestratore di cani, che si assicura che non ci siano litigi tra gli animali e che questi non disturbino i clienti. Fino ad ora, la sua presenza è stata più che sufficiente e anzi, fra alcuni dei cani che si sono incontrati da Fiuto è anche scoppiato l’amore!