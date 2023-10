Una carrellata di belle immagini di animali come lemuri, oranghi e ippopotami alle prese con zucche e altri simboli di Halloween

Anche gli animali si preparano per Halloween e lo fanno mettendosi in posa di fronte ai cellulari di tanti visitatori degli zoo sparsi nel mondo. D’altronde la tradizione di festeggiare la notte più paurosa dell’anno oramai è molto diffusa e ogni occasione è buona per attirare l’attenzione…

Questo si potrebbe dire a giudicare da queste divertenti e dolcissime fotografie che vedono animali selvatici intenti a osservare, mordere e giocare con zucche intagliate dallo staff dei parchi naturali come la tradizione richiede, che hanno rappresentato per i buffi animaletti un appetitoso spuntino fuori pasto e un’accogliente dimora.

Tra i più curiosi ci sono i lemuri del Cotswold Wildlife Park, in Inghilterra, ma non sono l’unica specie animale amante della notte delle streghe.

Guardate Delvin, il giovane montone che ha pensato bene di addobbare le sue corna a festa con una bella zucca, prestandosi ai numerosi scatti fotografici dei visitatori dell’Hatton Adventure Park, a Warwick, ancora in Inghilterra.

Anche allo zoo di Brookfield di Chicago gli animali hanno ricevuto in regalo dolcetti a base di zucca molto graditi e le immagini di un ippopotamo pigmeo che mangiava semi e polpa del frutto simbolo di Halloween hanno fatto il giro del web, così come due oranghi, Sophia e Heidi, che hanno apprezzato le zucche donate dagli addetti dello zoo.

Foto: Kikapress