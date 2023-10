Per vivere al meglio l’atmosfera di Halloween e scegliere la zucca perfetta, ecco cinque destinazioni da raggiungere in camper.

Per gli amanti dei viaggi in camper, l’autunno è senza subbio una stagione suggestiva per godersi un itinerario immersi nella bellezza del foliage. Non solo, l’appuntamento ormai divenuto popolarissimo anche in Italia con la notte di Halloween offre un’occasione in più per spostarsi. Cosa c’è di meglio, infatti, che visitare i campi di zucche per entrare nello spirito di Halloween? La tradizione delle zucche di Halloween risale agli antichi popoli nativi americani, che le coltivavano ben prima dell’arrivo degli europei. Ormai, però, i Pumpkin Patch si sono moltiplicati nel vecchio continente, prendendo piede anche nella nostra penisola.

Ecco, allora, i campi da non perdere secondo la selezione curata dall’Associazione Produttori Caravan e Camper per un’esperienza on the road tra le zucche per tutte le età.

Shutterstock

Villaggio delle Zucche, Pavia

Questo è il più grande Pumpkin Patch in stile americano del Nord Italia, situato in un parco di 35milametri quadrati con alberi secolari che si tingono dei colori dorati dell’autunno. Qui è possibile passeggiare tra le zucche, fare amicizia con gli animali della fattoria come pony, caprette, conigli e galline. Il parcheggio custodito è perfetto per i camper.

La Terra delle Zucche, Eboli

Questo luogo magico è aperto tutti i weekend di ottobre e offre attività per le famiglie, come laboratori di intaglio e pittura sulle zucche, giri sul trattore e street food autunnale. Il tutto si svolge nell’incantevole bosco dell’Oasi Vivinatura Lago Sele Eboli.

LEGGI ANCHE: — Halloween, dove trascorrere una notte in castelli infestati e cottage spettrali

Il Giardino delle Zucche, Caserta

Questo Pumpkin Patch porta in Italia la tradizione americana legata a Halloween. È aperto fino all’1 novembre (eccetto il lunedì) e offre un’atmosfera incantata perfetta per celebrare la festa.

Foto da Ufficio Stampa

Tulipania Pumpking Patch, Terno d’Isola (Bergamo)

Si tratta del campo di zucche ‘you pick’ più grande d’Italia e offre numerose attività per adulti e bambini. Tra queste, passeggiate, workshop fotografici e raccolta delle zucche con colazione, merenda o aperitivo in stile picnic ai laboratori di decorazione.

Agricola delle meraviglie di Steflor, Vimodrone (Milano)

Situato alle porte di Milano, questo mercatino delle zucche è decorato in stile Jack’o Lantern. Qui è possibile passeggiare tra gli allestimenti in stile Pumpkin Patch americano e partecipare all’intaglio delle zucche. Ogni weekend sono organizzate attività e giochi per i più piccoli e laboratori per gli adulti.

Foto da Ufficio Stampa / Shutterstock